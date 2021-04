Cadáver de Luis Castro, bigleaguer colombiano

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“El único futuro que tenemos los mayores es nuestro pasado”… Miguel Gila.-o-o-o

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

TODA LA SEMANA ha sido del Correo, por exceso de correspondencia. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

José Marenco Pardo, de Barranquilla, pregunta…: “Hace cinco años leí en una de sus columnas una carta al entonces embajador colombiano en Washington, Juan Carlos Pinzón, haciéndole una sentida y noble petición, que consistía en que el diplomático realizara gestiones para rescatar los restos óseos de Luis Castro y traerlos a nuestro país, para ser sepultados con los honores deportivos que merece, en su natal Medellín.

Creo que su petición no tuvo eco en el exembajador, ya que no escuché ni leí que él hubiera hecho algo al respecto.

Quisiera saber, ¿qué fue finalmente de los restos del primer latinoamericano en jugar en las Mayores en el siglo XX?”.

Amigo Cheché…: El cadáver de Luis sigue en un cementerio de Flushing, Nueva York, sin lápida, sin número siquiera, abandonado. Nadie hizo caso a mis peticiones, hechas a docenas de personas, además del Embajador. Estuve 15 años investigando a Luis Castro, de quien se sabía tan poco, que decían era venezolano, hijo del Presidente Cipriano Castro, y que estaba sepultado en Puerto Rico. Lo aclaré todo, pero lo que no puedo hacer es llevar los restos a su Patria.

Oswaldo Di Giorgi, de Buenos Aires, opina y pregunta…: “Las nuevas Reglas, como la revisión por cámaras y el corredor en segunda en los extra innings, le quitan emoción al juego. Temo que con el tiempo podría bajar el interés del público por el béisbol. ¿Qué opina usted. Y qué opina de Tom La Sorda como mánager, tomando en cuenta sus logros en el campo?”.

Amigo Chaldo…: Ya ha bajado el interés por las Grandes Ligas… La Sorda fue un buen motivador, pero no tenía calidad como mánager. Ahora, los Dodgers eran un super equipo que no necesitaba dirección, pero sí motivación. Leonard Iberdino, de Boston, pregunta…: “¿Por qué el zurdo David Price está vendiendo en remate su sortija de la Serie Mundial 2020, será porque en esa temporada él no lanzó, recluído para protegerse y proteger a su familia del coronavirus”?.

Amigo Leo… La explicación que ha dado el caballero, de 35 años, es que los 130 o 140 mil dólares que espera recibir, serán para la Players Alliance, organización que agrupa unos 150 negros que fueron peloteros profesionales y necesitan ayuda económica… ¡Amanecerá y veremos! Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.