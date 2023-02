Cada ‘corcholata’ es un mundo

Poco se habla sobre las diferencias y características de la personalidad de cada uno de los precandidatos de la 4T. Yo no veo más allá de cuatro posibles candidatos a la presidencia, Noroña, Claudia, Marcelo y Adán Augusto. Empecemos por Marcelo, digamos que tiene una personalidad, como se diría en lenguaje vulgar popular, mamona. Sus rasgos narcisistas lo destacan, todo aspirante a la máxima posición política del país debe tener una buena dosis de narcisismo, aunque en algunos no se vea mucho, como en Claudia. Marcelo tiene suficiente narcisismo como para ser un poderoso presidente, alguien preparado para imponer con toda certeza su agenda política, seguro de sí mismo, quizá demasiado. No es un narcisista maligno, cuando se es narcisista y psicópata surgen los Mussolini. Marcelo es alguien que te ve desde arriba, la presidencia es donde se juega su futura autoestima, no se puede imaginar en otro lado. Marcelo y Claudia tratan patéticamente ser personalidades TikTok, no les sale. Noroña y Adán Augusto no recurren a acciones de simulación, no van con su personalidad. Adán Augusto es muy reservado públicamente, no me lo imagino con el Escorpión Dorado. Tiene, como nuestro presidente, un alma tropical en contraste con lo urbano de los otros candidatos. La picardía y la astucia las combina muy bien con la diplomacia nacional. No me queda tan clara su personalidad más allá de esto. A Noroña lo veo muy popular en su personalidad, muy común y corriente, en el mejor sentido. Esta forma de ser y expresarse tiene un notorio efecto espejo, por ello le da mucho escozor a la gente que se siente por encima del “populacho”. Es un personaje odiado o amado, generador de pasiones. Lo extrovertido en las redes lo hace campeón, por ello los sondeos en la red lo favorecen. Aparentemente es el único realmente lector, es muy interesante escuchar su proceso de construcción de ideas, lo expone diariamente. Claudia parece ser la sabia, la instruida en el sentido duro, así es su personalidad, con gran dificultad para transmitir emociones. Su gesto rígido, mustio, siempre tratando de sacar una sonrisa no resulta apasionante, sus palabras tampoco, son palabras leales en eco con el gran otro. No cualquier personalidad es licenciada en física y con una tesis llamada: Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural. Se mostrará la personalidad cuando hablen al parejo sobre un mismo tema. Tiempos interesantes, cuándo íbamos a imaginar este escenario en México. Imagino a los cuatro haciendo changuitos por que esta sea la suya, salvo a Noroña, no sé dónde podrían quedar sin la presidencia, se juegan el pellejo político. Se nota el estrés en el cuarteto de la 4T y esto exacerba la personalidad.