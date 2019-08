CMO: Chief Marketing Office en peligro de extinción

Este puesto en una organización es el responsable de marketing, traducido al español es el director de marketing y usualmente le reporta al CEO ¿y qué con eso? pues que le cuento... que leí una noticia donde McDonald’s anuncia la desaparición de ese puesto. Vamos a bajarle dos rayitas de la C-Suite y vamos a las PyME.



He visto de todo en las empresas, estructuras con un gerente de marketing, otras con un jefe de marketing que depende del área comercial, coordinador... otras sin área de marketing.



Definitivamente todas las empresas necesitan marketing, pero lo primero es entender su significado, no, no somos imprime-lonas o los que hacemos “diseñitos” déjeme respiro hondo porque hago pucheros del coraje. El área de marketing es la responsable de conocer lo que sucede alrededor de nuestro producto interna y externamente, provee a la empresa de información y sobre todo asegura la comunicación interna y externa. Más despacio: producción “fábrica”, calidad “asegura que todo se haga bien”, administración “gestiona los dineros”, contabilidad “describe los números”, recursos humanos “pone la persona”, ventas “lleva el producto al punto de venta”, así a muyyyy grandes rasgos ¿qué hace marketing?: “conoce y comunica”.



El deber ser del marketing es conocer toda la información posible sobre: el producto, su competencia, quien es el que lo compra, sus razones para hacerlo, quien hace posible que ese producto exista, lo da a conocer, ¿cómo se sienten los colaboradores? ¿qué va a pasar en el futuro? ¿cómo pinta la cosa? estudia el pasado, documenta el presente y predice el futuro, ahí no más se la dejo. Nosotros proveemos de esa información para tomar decisiones, aquí quería llegar.



El área de marketing preferentemente se asocia con el área comercial, es como un matrimonio; en mi experiencia nosotros damos servicio a las demás áreas de la empresa: marketing + RH se encargan de asegurar el capital humano; marketing + calidad: aseguran la normatividad (por ejemplo), si hablamos con producción es para innovar en un producto ¡ni hablar de administración! ayudamos al presupuesto anual ¡tenemos comal y metate con toda la empresa! entonces ¿cómo limitas a un CMO? si es el agente de cambio para que la empresa evolucione.



Hoy ya se está hablando de directores de experiencia CMX, directores de crecimiento CGO e incluso directores digitales CDO. Centrar nuestra atención no en el producto si no en el cliente; convengamos que el título es importante (para ciertas estructuras) pero lo que de verdad necesitamos comprender es el rol que juega el responsable de marketing, verlo como la persona que desempeñará un papel más importante en el recorrido del cliente para impulsar el crecimiento, la innovación digital y las experiencias del cliente; necesitamos ver la “big picture” integrar los canales de comunicación y los canales de ventas para que la experiencia del cliente con la marca sea un éxito y sobre todo ¡que nos enteremos! dígame, ¿ud. sabe cuántas veces sus clientes han tenido contacto con su marca? ¿sabe cuándo es probable que le vuelvan a comprar? ¿le sigue gustando su producto o servicio? ¿es hora de innovar?

Estoy escribiendo y estoy sonriendo, el marketing es a la empresa lo mismo que los sentidos al cuerpo humano, no es solamente un órgano. Búsqueme y le explico en persona :)









* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro

de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.