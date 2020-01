CES Las Vegas: The Consumer Electronics Show

Qué le cuento, que me fui a Las Vegas al evento de electrónica y tecnología más grande del mundo y le platico lo que vi.

Novedades en medicina: IMEC es la compañía que fabrica minidispositivos ingeribles que monitorean el tracto digestivo ¡así como lo lee! son micro, mini, ¡son casi invisibles! en innovación en la medicina vi muchas... ¡esperanzas de vida! eso es, desde pulseras, anillos, parches, cintas para la frente... ¡en fin! dispositivos que monitorean de todo, en el futuro uno se va a morir porque quiere ¿sabe qué vi? un aparato que hace una resonancia magnética que lo puede tener uno en casa.

Novedades en belleza: Espejo que te escanea el rostro y configura cuatro dispositivos vía bluetooth, una máscara tipo iron man, un masajeador facial y otros dos chunches. También te dice qué crema usar y qué cantidad ¡maravilloso! imagine eso todas las noches, estará a la venta a partir de junio y no pasará de los 3 mil USD. Otro espejo combinado con una app que tiene opciones de looks distintos, puedes ponerte el cabello de colores, distinto maquillaje, etc. antes de invertir o de arriesgarse.

Novedades en deporte: Vi un casco para ciclistas, es el primero inteligente y seguro, tiene manos libres, indicadores leds ¡hasta una alarma SOS!, música y creo que te adivina el pensamiento.

Novedades en robots: Estaba plagado de robots de todos colores y tamaños, creo que hasta vi a robotina. Lo más impresionante fue el humanoide, los hacen con las características y apariencia que quieras, responden y le juro que hasta se me quedó viendo, ahí lo puede ver en mis redes sociales.

Novedades en autos: Todo en función a lo eléctrico y lo autónomo, había un lamborghini con Alexa incluido. Exhibieron la ‘pila’ eléctrica y el software, o sea nomás ud. diseña un chasis y ya, ya tiene un auto.

Novedades en autos VOLADORES: OMG, que se unieron Hyundai y Uber y sacaron un prototipo de taxi aéreo, y no conformes con eso, también presentaron la terminal y el prototipo de un transporte terrestre ¡los supersónicos en acción!

No me alcanza el espacio para contarle todo, desde Hey Google que tenía un asistente offline en cuanto aparato, carro, mueble había… hasta pantallas tan flexibles que las movía el viento, o tan delgadas como un vidrio templado con tecnología OLED. Y lo que más me gustó fue un aparato para pedalear que genera energía para cargar gadgets, ¡estará a la venta en junio!, vi hasta un escusado con asistente de voz ¡no quiero saber qué es lo que dice! en fin, es impresionante la exhibición de tanta novedad que abruma, así que próximamente conviviremos con robots y con asistentes: Siri, Alexa, Cortana y Hey Google llegaron para hacernos la vida más fácil ¿qué más le cuento? que había micro lockers gratis para cargar celulares y que perdí 5 USD en el casino, es todo. Búsqueme en mis redes sociales y vea todo lo que encontré. Gracias por leer.