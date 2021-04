Buscan escritores sobre peloteros venezolanos

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-“Jamás he dudado de la integridad de los umpires. Ahora, de la vista de todos ellos, sí”… Leo

Durocher.

TODA ESTA SEMANA ES del Correo, por exceso de correspondencia. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Bill Nowlin, de la Society for Américan Baseball Research (SABR), solicita…: “Escritores que puedan escribir las biografías de Kelvin Escobar, Robert Pérez y Ugueth Urbina”, para un libro que él prepara acerca del beisbol venezolano. Pueden comunicarse con a través de Bill.Nowlin@rounder.com. Alvaro Calderón, de Culiacán, opina: “Vaya polémica despertó las donación de su Bliblioteca. Una recomendación es que el Salón de la Fama de México se comprometa y obligue a digitalizar cada una de las obras literarias donadas, y todo ese acervo se ponga a disposición en alguna página WEB, para todo interesado en acceder a tan valiosa información desde cualquier lugar del mundo”.

Amigo Alvo: Buena idea.

Pedro L. Vargas, de Coro, pregunta: “¿Quién fue el último mánager jugador en Grandes Ligas y el último sin utilizar uniforme?”.

Amigo PeEle: Último mánager jugador, Pete Rose (Rojos) 1984-´86, se retiró de pelotero y siguió como mánager hasta 1989. Su record, 412-373… Último sin uniforme Connie Mack (Piratas) 1894-´96 (y Atléticos), 1901-1950. Su record, 37313048.

Juan L. Bonilla, de Torreón, pregunta… “¿Será contratado este año Roberto Osuna por algún equipo o está vetado por su caso de violencia doméstica?”.

Amigo y tocayo… No hay veto. Roberto fue suspendido, sin honorarios por 75 juegos, el 22 de junio de 2018. Después, fue notable con los Astros en 2019, pero en agosto del año pasado los médicos le recomendaron la operación Tommy John, y él la rechazó. Los Astros lo dejaron libre el 29 de octubre. Ningún equipo se ha interesado en él, aún cuando el 12 de marzo de este año, se exhibió en Dominicana ante scouts de numerosos equipos.

Ronald Esis, de Maracaibo, pregunta: “¿Que opinión te merece Carlos Gonzalez?. Lo sacaron del beisbol, según creo, cuando todavía podía rendir a buen nivel en Grandes Ligas”. Amigo Ronnie: A loa 35 años, Carlos está muy lejos de aquel que sacó 40 jonrones e impulsó 100 carreras en 2015. En 2019 bateó para 200, 29 hits en 145 turnos, tres jonrones, 10 remolcadas. Había jugado en 12 temporadas, por las cuales cobró 83 millones 437 mil 571 dólares… ¡Suficiente, amigo, suficiente! Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.