Buscan candidaturas

Un ex gobernador de Baja California y un ex alcalde de Mexicali, al menos, buscarán la candidatura a la senaduría en Baja California por el Partido Acción Nacional y la coalición Fuerza y Corazón Por México. El primero en anunciarla fue el ex gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, quien incluso ya realizó el registro ante las autoridades del Partido hace algunos días. Pero quien también anunció que buscará ser candidato a senador, fue quien fuera alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez y se estaría registrando el próximo domingo 17 de diciembre en las oficinas estatales de Mexicali. Habrá que ver quien más se suma a la búsqueda de la senaduría, por lo pronto todo indica que por el PAN, Gina Cruz, ahora senadora no buscará la reelección y estaría su mira puesta en la candidatura a la alcaldía de Mexicali por parte de la coalición Fuerza y Corazón Por México.

El proceso electoral 2023-2024 ya dio inicio por lo que poco a poco irán saliendo más aspirantes a puestos de elección popular ya que en este proceso se nombrarán Senadores, diputados federales, alcaldes, diputados locales y regidurías, estando en juego un total de 122 representantes de Baja California.

Candidaturas en Rosarito

A ver, a ver, si la alcaldesa de Rosarito se inscribió en la convocatoria para participar por la candidatura a la diputación federal del recién creado noveno distrito y ya anda presumiendo que logró “acuerdos” para postularse al Distrito 15 local, las cosas nomás no cuadran.

Dicen los enterados que ya todo está acordado para que busque una candidatura al Congreso del Estado y cómo no, si ello le permitiría estar presente con presupuesto en Rosarito, para seguir “jalando” reflectores, pero entonces viene la duda pues ella misma subió a sus redes su inscripción a la candidatura federal, ¿será que todo se puede acomodar sin importar lo que diga la convocatoria de los morenos? Al tiempo.

Y si de tiempo hablamos, a quien le ha tomado en realidad muy poco tiempo ponerse en el ojo de las preferencias electorales es al Subsecretario de Gobierno, Daniel Gutiérrez Ornelas, quien según las encuestas que se han difundido al por mayor, ha ganado terreno en el ánimo de los votantes, por lo que no pierde la esperanza de que el género le favorezca.

Si no es así, muchos son los rumores que aseguran que ya tiene amarrada la diputación local, así que a ver cómo se ponen las cosas porque no habrá certeza para nadie hasta el próximo mes de febrero, pues Morena apuesta por candidatos únicos dejando atrás las precampañas, para evitar desgastes innecesarios y mostrar la tan cacareada unidad

Es Vicky otra vez

Comentan que entre ceja y ceja de las autoridades federales y estatales está de nuevo Virginia

Noriega, la ex diputada local y líder sindical que tiene al gremio del sector salud de Baja California ahogado por sus exigencias.

Y es que dicen que la conocida como “Vicky”

Noriega, ahora busca manipular a personal de salud con el fin de que la apoyen en un intento por desestabilizar los servicios médicos en el estado, sin importarle el bienestar de la población.

Noriega Ríos sabe que sus días están contados en el sector, y por eso amaga con reventar los servicios médicos, pues con ello busca obtener una candidatura y mantenerse conectada al presupuesto público.

Pero analistas calculan que no podrá lograrlo, porque los números no le favorecen: huyó del PAN dejando enemigos irreparables.

Luego se enemistó con los liderazgos del PRI cuando era diputada local.

Y en Morena, el grupo que encabeza los esfuerzos estatales la tienen congelada.