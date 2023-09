Mucha intolerancia mostraron los millones de críticos hacia una cantante mexicoamericana de 15 años y sus dos hermanos que tuvieron la osadía de ser sinceros. Son Yahritza y su Esencia, un trío de corridos tumbados. En una entrevista les preguntan por la comida mexicana y mostraron desagrado, uno de ellos dijo que él comía solamente pollo estilo americano, aclaró que era delicado para comer, esto causó tempestades de descalificaciones de gente que no ha escuchado su música y de muchos que a partir de estas declaraciones de golpe les dejó de gustar. La verdad es que esta intolerancia a la realidad del mexicanoamericano joven, ya nacido y crecido muy lejos de la frontera con México es señal de nuestra inseguridad. Basta con verles la apariencia y su enorme esfuerzo por hablar español para darse cuenta de que no tiene porqué gustarles el bullicio de México y su comida. Siendo hijos de un músico mexicano michoacano, madre mexicana, adoptaron la música regional mexicana y están orgullosos de su cultura americana, eso es todo. No imagino a los gringos atacando a un rockero mexicano que compusiera en inglés con éxito y dijera que prefiere un taco a una hamburguesa. Puro chovinismo mexicano sentir como ofensa que alguien que toma por primera vez una Coca Cola en bolsa de plástico con popote le disguste, que no le gusta el ruido de la calle de la ciudad mexicana, que no le guste un taco, con esto último tocaron el amor propio mexicano ya que el taco es un denominador nacional. De allí a pensar que a todo el mundo le tendría que gustar es distinto. Máxime si son chamacos que crecieron en el otro lado, nos resultan tan familiares como extraños, es la mexicanidad americana. Están padeciendo un bullying chauvinista que les ha afectado mucho anímica y profesionalmente. Se tienen que humillar una y otra vez diciendo que fue un error siendo que no hay motivo. Declararon “… todo esto ha sido una pesadilla, nos sentimos confundidos, ¿cómo nos identificamos? Acá somos demasiado mexicanos para ser americanos y en México somos demasiado americanos para ser mexicanos. Por nada quisimos ofender a nuestra tierra. Se los juro, nunca fue nuestra intención” ¡Qué fuerte!, merecen que les pidamos perdón. El presidente fue ágilmente asesorado y los reivindicó, un gran gesto. Los lanzó al zócalo de la CDMX, vaya aprieto también, puede haber idiotas que los abucheen y se arriesgan a que tengan que cumplir la invitación presidencial a “unos buenos tacos y unos tamales de chipilín o una guajolota, agua de matalí y un chilate (sic)”. Por lo pronto vienen a Tijuana el día 7, eso espero. Los que vayan lleven un cartel que diga: Sorry guys. We love you.

*El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.