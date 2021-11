Buen camino

Toda adicción es, a la larga, negativa para cualquier persona pero también para las familias y la comunidad en su conjunto. Igualmente, tarde que temprano impacta en forma dañina a las finanzas y políticas públicas, como también a la paz social.

Con esa observación comienzo el reconocimiento por la reciente firma del Convenio para el Centro Estatal contra las Adicciones, considerando en él instalaciones y área clínica que a su vez tiene tres funciones o etapas para el tratamiento de la adicción.

La primera, se mencionó en reciente evento, que habrá un área de transformación, teniendo como primer paso el realizar un historial de vida para entender el origen de la adicción. La segunda área es para reflexionar y tener conciencia de la transformación, de ir definiendo una ruta de cambio. En la tercera etapa del proceso integral para contrarrestar la adicción, es el plan para no recaer. Muy bien estos tres pilares porque se circunscriben a un espacio clínico.

Otra acción que me agrada es que cuenta con tres salas de terapia, sea en forma grupal o de manera individual o mezclando ambas. Junto a esto se acondiciona un espacio abierto para la reflexión, para lograr la paz interior y transmitirla al exterior. Algo que me llama la atención es que no se vincula la reflexión y la meditación con religión alguna, por lo que se posibilitará la meditación, reflexionar, imaginar una nueva etapa para lo que le reste de vida a un adicto que ha decidido recuperarse

Así, lo que se busca es abordar el caso de una adicción desde la perspectiva de la salud física y mental; por eso la iniciativa para establecer y certificar una red de centros de rehabilitación en todo el estado. Excelente iniciativa.

Sí, todo esto me agrada porque como candidata, la ahora gobernadora hizo el compromiso de apoyar a las personas de la escasos recursos en el tema de las adicciones, pues el objetivo central sería que las calles de Mexicali como del resto del estado estuvieran en paz y a su vez que los jóvenes tuvieran su juventud más saludable. De lograrlos, como la gobernadora y su cercano equipo, pienso se estaría contribuyendo a combatir parte del origen de la inseguridad.

Y lo creo porque recuerdo que en campaña, por el mes de mayo, la ahora gobernadora señalaba que un 70 por ciento de los delitos en Baja California se relacionaba con el narcomenudeo, por los que si progresivamente se erradicaba el consumo, lo que veríamos serían las calles más pacíficas en los siete municipios del estado.

A la letra, manifestaba Marina del Pilar que “Ninguna persona con adicción se quedará sin atención por falta de recursos en Baja California, ninguno estará solo, estableceremos una línea de comunicación directa con especialistas y nos aseguraremos de que puedan rehabilitarse y sean miembros funcionales que aporten a nuestra sociedad en su conjunto”.

Más aún, en diversas sesiones con prestadores en sector salud, académicos y grupos de la sociedad, mencionaba la gobernadora que el rehabilitar a las personas con adicciones ayudaría a restituir el tejido social, porque así se ayuda a erradicar la mayoría de las conductas antisociales, se favorecería la convivencia y fortalecería el núcleo familiar, por lo que al mismo tiempo se estaría ayudando en el desarrollo de las próximas generaciones.

Por lo pronto, por este tema inicia bien la gestión del nuevo gobierno. Espero no se pierda el impulso del proyecto más allá de los primeros cien días de gobierno.

* El autor es Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.