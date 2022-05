Bonilla a declarar

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California estuvo el pasado lunes en la Ciudad de México, se entrevistó con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me imagino que trataron el tema de la planta fotovoltaica y los costos que representarán para el erario de Baja California pagar 123 millones de pesos mensuales, si, a una planta que no existe.

Curiosamente el martes empezaron a circular algunos documentos sobre la denuncia en contra del ex gobernador Jaime Bonilla y 8 de sus colaboradores, según esto porque la Fiscalía General del Estado los estaba citando a declarar.

Este jueves, durante la inauguración en Mexicali del Centro de Conciliación Laboral (en el mismo lugar donde el año pasado, todavía, estaba el Instituto Estatal Electoral de Baja California) ubicado cerca del Centro Cívico, se le preguntó a Marina sobre el asunto de la denuncia en manos de la Fiscalía, a lo que contestó: “para proteger a los bajacalifornianos, yo no puedo permitir que mensualmente me estén descontando 123 millones de pesos de inicio, porque va ir aumentando en los próximos meses” y que fueran destinados, dijo, a un negocio que no se realizó.

Claro que vemos que han disminuido los puntos de Bonilla ante sus cuates del gobierno federal, porque, aparentemente, el secreatrio de Gobernación le dio carta blanca para actuar a Marina para continuar con el caso. Sobre todo cuando el pago por el contrato realizado con Next Energy obliga al Estados a designar el 19.5 por ciento de las participaciones Federales a esa empresa que, repito, no existe y jamás tuvo el permiso para su operación.

Pero no solo la gobernadora ha puesto el dedo en la llaga en la Ciudad de México, también, la senadora por Baja California, Alejandra León Gastélum, como lo refiere una nota de San Diego Red: “presentó una proposición con punto de acuerdo en donde pide que las autoridades bajacalifornianas realicen indagatorias penales referentes a la participación de Jaime Bonilla y exfuncionarios pertenecientes a su administración sobre el proyecto de la planta fotovoltaica , de la cual la empresa Next Energy estaba a cargo.” La cual fue turnada a la Primera Comisión del Senado, Senado al que hoy por hoy no asiste Bonilla.

Bonilla ni sus abogados han dado una declaración, tal vez no deban, pero lo que si es cierto es que Marina del Pilar va de frente: “No voy a permitir un desfalco de esa naturaleza, una estafa, porque eso es, o sea, independientemente, lo dice el contrato, independientemente de que tenga la planta no tenga permisos, el gobierno está obligado a pagar”.

El camino de este asunto está, para algunos, es político, para otros es un asunto penal. Lo cierto es que la imagen de Bonilla está en caída, primero con lo del asunto de la sala de Guadalajara del Tribunal Federal Electoral que resolvió que Bonilla no podía regresar a su curul, hasta el momento no lo ha hecho a pesar de que su cuatacha Olga Sánchez Cordero lo trató de defender. Después esta demanda interpuesta por el gobierno de Marina del Pilar.

Para muchos, Bonilla y sus secuaces acabarán en la cárcel; para muchos otros que esto acabará con una negociación política. No ha habido manifestaciones multitudinarias de esos grupos que dicen que apoyan al exgobernador, como los beneficiados con un permiso de taxi por ejemplo. Bonilla no pudo meter a la cárcel a Kiko Vega ¿podrá Marina del Pilar meter al exgobernador natural de la Liber de Tijuana? La moneda está en el aíre.

*El autor es Periodista independiente.