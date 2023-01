Benedicto Vs. Maciel

Cuando escribo esto el Papa Emérito Benedicto XVI está grave y anciano, fue una persona clave para entender el catolicismo, sobre todo desde la Congregación para la Doctrina de la Fe (1981-2005) antes de ser Papa, custodiaba la doctrina de la fe católica, los dogmas y su racionalización. Prolífico y destacado teólogo, todos conocemos la historia de su renuncia, pero especulamos sobre sus razones. Él mismo anticipó habría conspiracioncitas que supusieran fue forzado a renunciar. Fue una decisión personal, dicha de golpe y en latín, ni siquiera todos los presentes se percataron de que estaba anunciando su renuncia pontifical. Sin embargo, aún con su homofobia no pudo detener la pedofilia, en mucho debido a su predecesor San Juan Pablo II quien toleraba demasiado la perversión siempre y cuando hubiera dinero y poder. Un elemento crucial fue el caso del tristemente célebre Marcial Maciel, cercano a Juan Pablo II, por ser, probablemente, la principal fuente de ingresos con sus Legionarios de Cristo. Ratzinger se peleaba más con el lobby homosexual de la iglesia católica que con los sacerdotes pederastas. Tuve la desafortunada coincidencia de convivir con los Legionarios de Cristo en los años cincuenta en la CDMX, mi madre fue la primera coordinadora de profesores del recién estrenado Instituto Cumbres, mi prima hermana la primera mujer consagrada y muchos otros familiares a los que escuchaba hablar de la santidad de Marcial. Lo vi varias veces, siempre dando la bendición con una histeria colectiva de recogimiento, lo tuve cerca en mi primera confesión y comunión, afortunadamente no era un niño bonito. Los legionarios eran unos maestros para sustraer dinero de las clases ricas de México, y eventualmente del mundo, generando fortunas al Vaticano dedicadas principalmente a la lucha anticomunista. El futuro Papa Ratzinger le tenía echado el ojo a Marcial, ya siendo Papa no pudo con él, murió plácidamente con sus lujos y seguidores antes de poder tocarlo. El Papá Benedicto XVI, a lo más que llegó fue a condenarlo a una lujosa vida de oración y penitencia. El Papa llegó a México con Calderón hace diez años, en mucho vino a contrarrestar el rápido crecimiento pentecostal y neopentecostal. Era el primer descenso de la iglesia católica en la historia de México, de hecho hay en curso una crisis de la fe católica. Era un Papa muy conservador y rígido, que no logró conquistar como su predecesor, ni mencionó a los Legionarios de Cristo, alejado del pueblo. En esa visita la derecha se dio vuelo, disque muy preocupados por la libertad religiosa. Se va un personaje básico para entender la iglesia católica de 1981 hasta 2013, su pensador máximo, muy culto, mucho. *- El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.