Beisbol vs. coronavirus o una notable campaña

“Muy pocas damas han sido llamadas Cleopatra. Imagínense si el nombre fuera Cleopotra”… Yogi Berra.

-o-o-o-o-o-

Esta columna cumplirá, en octubre, 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingo.

Hoy y mañana son Días del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y desde cuál población o ciudad escribes?

Remigio Santana, de Cancún, pregunta: “Estoy de visita en Nueva York y quiero ir al Hall de la Fama de Cooperstown, ¿cuál la mejor vía para llegar allá?”.

Amigo Remmie: No hay aeropuerto en Cooperstown, pero puedes volar a Álbany, por ejemplo, o a alguna otra ciudad cercana y seguir por tierra; o irte por carretera desde Nueva York, son unas cinco horas de viaje. Pero ahora no vayas, porque el Hall de la Fama está cerrado, debido al coronavirus.

Alirio J. Quintanilla M. de Caracas, pregunta: “¿Han olvidado las investigaciones sobre el robo de señas con aparatos electrónicos, que involucraba a Astros, Medias Rojas, Yankees, Dodgers y otros equipos? Solo leo y oigo sobre el coronavirus”.

Amigo Yoyio: No hay olvido. Lo que sí hay son prioridades. Es necesario trabajar ya y con todos los hierros contra el coronavirus.

Luisa Echegaray, de Mazatlán, pregunta: “¿Cuándo cree será inaugurada la temporada de Grandes Ligas?”.

Amiga Lucha: Esa es la pregunta que nos hacemos todos en el beisbol. Los expertos en epidemiología consideran que la pandemia no será dominada en menos de dos meses, lo que nos llevaría hasta mayo, más unos 15 días de entrenamientos, quizá junio, si todo va tan bien como dije.

Andrés Espina, de Maracaibo, pregunta: “Si una pelota bateada rebota muy alto en territorio bueno y cerca de la línea de primera o tercera base, pasa sobre estas y cae en zona de foul, ¿es fair?... ¿Ha habido mánagers en el beisbol profesional que no practicaron nunca el juego?... ¿Es correcto utilizar el término lanzamiento rompiente?”.

Amigo An: Foul. Para ser fair era necesario que el segundo bote también fuera en fair… Ha habido mánagers en las Mayores que no jugaron en Grandes Ligas, pero todos han sido peloteros profesionales… Lo de rompiente no me gusta y no lo creo correcto. Además, no hace falta, con decir curva o slider, estamos claros.

Foriglinio DeCastro, de Hermosillo, opina: “Considero que merecen reconocimiento todos los ejecutivos, mánagers, coaches y peloteros de las Mayores y de las menores, por cómo han afrontado el coronavirus. Incluso, me impresiona que todos coinciden en que combatir el mal es más importante que la temporada. Además, están dispuestos a cancelar toda la actividad 2020. Es lo más eficiente que podemos hacer”.

ATENCIÓN.- Te invito al archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.