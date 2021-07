Bayly desagradado por la Serie Mundial

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).-

Lapregunta de la Semana: La mayoría de los bigleaguers tratan ahora de sacar la bola con cada swing. ¿Cuál ha sido el jonrón más laaaargo en la historia? La Respuesta: En 61 años, nadie ha podido superar la distancia del mayor cuadrangular en las 151 temporadas que van. Lo disparó Mickey Mantle (Yankees), vía rightfield, en el Briggs Stadium, de Detroit, el 10 de septiembre de 1960. Lo midieron en 634 pies (193 metros). Mantle sacó 536 cuadrangulares.

Jaime Bayly en el beisbol.- El lema de Jaime Bayly es, “Yo solo sé que lo sé todo”. Pero no es cierto. En su programa de televisión, sin saber de lo que hablaba, le cayó encima al beisbol por llamar Serie Mundial a la Serie Mundial. Ignora Jaime que en Estados Unidos eso indica competencia deportiva máxima y final. Por eso hay Series Mundiales de todos los deportes y también de bridge y de pocker. Quizá tampoco le agrade a Jaime que aquí a los ex Presidentes los llamemos Presidentes; y que en vez de buenos días, digamos good morning. Jaime, te sugiero cambiar tu lema por el de Sócrates, “yo solo se que no sé nada”… No hay de qué… Interesante, interesante.- Los Mets tienen un pelotero de apellido Pillar (Kevin), el centerfieder, y otro de apellido Villar (Jonathan), infielder dominicano.

O sea, como le dirían en España…: Kevin (te voy a) Pillar.

-o-o-o"Los mejor preparados tienen mejor suerte que los analfabetas"… Andrés Eloy Blanco."La suerte es para los mediocres, el éxito para los de grandes esfuerzos"… Anónimo.-o-o-o-o

el fútbol sí se usan las manos.- He visto mucho fútbol en estos días de la Copa América. También me he dado escapadas al europeo. Tenía entendido que no se usaban las manos. ¡Mentira!. Porque hay mucho de lucha libre, de boxeo, y de artes marciales, especialmente kárate. Para eso, es necesario usar las manos. También hay mucho de expresión corporal y de arte dramático, para demostrar que se ha sufrido una dolorosa agresión que no se ha sufrido. Los futbolistas pasan más tiempo tendidos sobre la grama, la cara disfrazada de tragedia, que en posesión del balón… Pero, ¿es un mal espectáculo el fútbol?... ¡Jamás! Es tremendo show. Me divierto en grande, y me emociona la combinación de tantas actividades juntas…

