Durante milenios la basura como tal era más bien escasa. Y es que aunque el sedentarismo había cambiado las circunstancias, la vida humana, seguía siendo “solitaria, pobre, sucia, brutal y corta”. Muchos de esos adjetivos se debían a que la mayor parte de la Humanidad no nadaba precisamente en la abundancia. Los recursos eran magros, la escasez frecuente y los desastres (naturales y humanos) imprevisiblemente presentes. No se desperdiciaba nada porque resultaba difícil hacerse de cualquier cosa, ya fuera de uso cotidiano o de aparente lujo. Un campesino del siglo XVII, podía aspirar a tener menos de una decena de cambios de ropa en su vida. En los siglos XVI al XIX era difícil encontrar a alguien buscando comida en la basura, porque nada comestible iba a encontrar en ella. En la actualidad se habla mucho de la contaminación provocada por la basura, generada en forma de desechos que generamos los seres humanos y siempre provienen de algún recurso natural. Por lo general la basura orgánica es la proviene de desechos de origen animal y vegetal, como los restos de comida. Los desechos que se generan al usar productos de vidrio, metal o plástico forman parte de la basura inorgánica. Cuando separamos la basura orgánica de la inorgánica ayudamos a las personas que en los basureros, se encarguen de deshacerse de ella. Los desechos no deben arrojarse a la calle, ni a los ríos y lagos. Tampoco deben abandonarse en lugares públicos. Esto es una manera de evitar que los desechos contaminen y se conviertan en foco de enfermedades. Un ejemplo básico es la basura doméstica como las cáscaras y despojos de frutas y hortalizas que se desechan después de aprovechar su contenido principal. Un periódico una vez leído y pasado el tiempo de su actualidad, pasa a ser basura. Los envases, frascos, cajas, bolsas, una vez acabado su contenido, por lo general se convierten en basura. Existe también la basura industrial, donde se usan muchos elementos para realizar un producto, pero que siempre dejan sobrantes que pasan a ser basura, y generalmente son contaminantes del ambiente. Por ejemplo el humo excedente de las calderas u hornos, aceites que ponen de más en las maquinarias, químicos que se utilizaron indebidamente, y así muchos casos más. El aceite "quemado" o usado de los vehículos automotores es otro caso. Podemos ver la basura agropecuaria en las granjas, fincas o haciendas como son los excrementos de los animales, los sobrantes de los concentrados alimenticios o los agroquímicos que se usaron en demasía. Pero también en la zona fronteriza existe otro tipo de basura: la importada. Esta basura entra disfrazada en automóviles usados, llantas usadas, lavadoras, secadoras, equipos de aire acondicionado todo de segunda mano. Adolfo Aguilar Zinser dijo: ¨Estados Unidos nunca ha visto a México como su socio, como hace con sus socios europeos; a nosotros nos ven como patio trasero”, se le debería agregar y al cual llenan de basura en complicidad con el Gobierno Federal y es aquí donde todo mundo permanece callado. No se debe permitir la introducción de más basura de otros países, principalmente de Estados Unidos, sin que se cuente con un plan de reciclado de todos los materiales que se importan de segunda mano, los principales problemas son la chatarra generada y las llantas usadas cuyos desperdicios aparecen en los drenes, canales y cuerpos de agua de las ciudad creando focos de contaminación peligrosos para la salud como el Dengue y Zika.