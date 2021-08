Barrios en el Medio Maratón de Tijuana

El pasado domingo 22 de agosto, finalmente se pudo llevar a cabo el Medio Maratón de Tijuana, resultando un evento exitoso y convirtiéndose en una gran fiesta deportiva, donde los más felices fueron los corredores. El Instituto del Deporte de Tijuana, con poco tiempo para prepararlo y haciendo un gran esfuerzo, pudo llevarlo a cabo con éxito, no sin antes establecer los protocolos sanitarios que exigió la Secretaría de Salud. El arranque se dio a las 6.30 am frente al Parque Morelos donde se instaló también la meta, participando alrededor de 2,100 corredores. La presencia del gran corredor mexicano Juan Luis Barrios, engalanó la competencia y lució en grande, pues después de encabezar el grupo puntero, donde estaban kenianos y buenos corredores del interior de la República, sostuvo una férrea lucha por el primer lugar con el keniano Robert Gaitho Gititu, Barrios dio varios “jalones” sobre todo en las subidas tratando de desprenderse de su rival, pero el keniano le salio respondon y al final fue el triunfador con un excelente tiempo de 1hr.03.50 por 1hr.04.05 del aguerrido Barrios. Al principio de la competencia, sorprendió como el gran veterano tijuanense Raymundo “Rayo” Torres a sus 54 años, se mantenía ahí al lado de Barrios, finalmente en una gran carrera llegó en el lugar 14 marcando 1hr.11.01, para ganar su categoría 50 a 54 y la de Tijuanense residente. Otro corredor de Tijuana destacado llegó a la meta antes del gran “Rayo”, fue Eric Guillen, que con 1hr.09.52 ganó el premio de Tijuanense Nativo. La keniana con nacionalidad mexicana Risper Biyaki Gesabwa con 1hr.15.04, se llevó los honores entre las damas, dejando en segundo a Argentina Valdepeñas (1hr.16.36) proveniente de Torreón. La mejor de baja fue Marla Elena Valtierra de Mexicali y que entrena con el Gondi MX Team en la ciudad de México, ella hizo un tiempo de 1hr.19.09 para llegar en el cuarto lugar absoluto. La primera tijuanense fue Patricia Martinez, que con tiempo de 1hr.28.18 se llevó el premio de las nativas de Tijuana, mientras que Andrea Jarillo con 1hr.29.35 fue la primera de las Residentes. Las medallas y playeras conmemorativas, se regalaron a todos los corredores, una vez que llegaron a la meta y los premios en efectivo se repartieron para los 5 primeros absolutos varonil y femenil, además de los primeros 3 de las diversas categorías. Lo más importante es que por fin se pudo realizar el tan ansiado evento contando con buena logística y organización, algo admirable por el poco tiempo para realizar el evento. Y reafirmando, los más felices fueron los participantes que rompieron con la sequía de eventos de larga distancia en Tijuana, aunque algunos no estaban preparados como hubieran querido, el simple hecho de estar ahí participando fue un gran logro y una gran alegría volver a vivir ese gran ambiente de las carreras masivas, encontrarse a los amigos y tomarse las acostumbradas fotos. Además de disfrutar la gran satisfacción de lograr el reto de terminar los 21 kilómetros, que para los premiados fue doble, al subirse al podio, recibir los aplausos y aparte un estímulo económico.