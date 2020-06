No tengo duda de que el Ing. Bonilla es Gobernador de nuestro estado sin que en ello haya influido ni su carisma, es un tipo duro y con una personalidad intransigente, ni su liderazgo empresarial, su pasado como operador económico del ex gobernador Leyva Mortera es un desprestigio per sé, al igual que su cuestionado paso por el club Potros de Tijuana, pero tampoco por cumplir con los requisitos que nuestra Constitución establece para dicho cargo, sus años al servicio de un órgano del gobierno norteamericano, como ha sido plenamente acreditado, son un claro impedimento legal que refleja su desprecio por la ley. Bonilla podrá pensar todo lo contrario, la realidad es que es gobernador por dos importantes motivos: la corrupción de Kiko Vega y su relación con López Obrador.

Es claro que Bonilla llegó a su cargo producto del hartazgo de cientos de miles, cuenta con una marcada mayoría en el Congreso pero es lamentable como ésta se diluye en la superficialidad del cortoplacismo al haberse convertido en un apéndice de su oficina; prácticamente la mitad de su mandato se perdió procurando validar su pretensión de robarnos tres años; ¡Al diablo con la transformación de nuestra sociedad!; es que si se desperdició todo ente tiempo en la necedad de sostener una transa no quiero ni imaginar cómo terminaremos; hoy tenemos un gobierno que tiene tan pocos días por venir que prefiere llevar al Congreso la sinrazón de jodernos con un nuevo “Gobernador chiquito” tanto de ideas como por su periodo de tres años a través de un proyecto de ley, Ley Berrinche o Bonilla II, aprobado por el entreguismo de los diputados Monserrat Caballero, Juan M. Molina, Víctor Navarro, Eva Rodriguez y Julia A. González en la “Comisión de Gobernación” (sic). Reconocimiento a Rosina del Villar por su rechazo.

¡Bamos Vien! es lo que comentan algunos a los que pareciera ya ni las cuentas les salen en su intento de seguir viéndonos la cara, el enano aplaudidor de Amador ya no sostiene su desprestigio aunque se invente otros dos derrames cerebrales por mes; el 116 Constitucional fracción N no deja duda alguna, nuestros Diputados no son estúpidos, bueno algunos sí, pero la mayoría prefiere no perder el favor del gobernador antes que defender la dignidad y la razón; miren que perder tiempo y días valiosos en este tema solo refleja lo chiquito de su estatura y calidad legislativa.

¡Bamos Vien!, en un estado en el que el número de muertos producto de una pinche gripa no sólo se oculta sino que se instruye oficialmente a que no sea proporcionado, en el que en Mexicali la alcaldesa no tuvo los tamaños de detener una “consulta ciudadana” en medio de la pandemia por estar más al pendiente de su cálculo político que de cuidar la salud de nuestra gente, en el que nuestros políticos están más preocupados por su agenda personal que por darle herramientas al personal médico que se juega la vida todos los días; mientras los esfuerzos sostenidos de los políticos de cuarta son la destrucción del Sistema Estatal Anticorrupción y lograr las condiciones gandallas para su reelección, ¡Bamos Vien, muy vien!, ¡No a la Ley Gandalla!, ¡No a la Ley Berrinche!, ¡Sí a un Sistema Estatal Anticorrupción Ciudadano y Autónomo!

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali