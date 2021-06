¿BTS Meal está AGOTADO en México?

El pasado 1 de junio fue el tan esperado lanzamiento de la colaboración de McDonald's x BTS en México, llamado The BTS Meal, uno de los combos más esperados en el mundo por millones de las ARMY (así llamadas a las fans del grupo), quienes pasaron horas en las filas de una de las sucursales de la cadena de comida rápida, para poder obtener el suyo.

¿Qué contenía el combo? El paquete consistía en 10 mcnuggets de pollo, papas fritas medianas y las famosísimas salsas especiales de chile dulce y de sabor cajún, inspiradas en la receta que usan en los locales de McDonald's en Corea, y además traería una gaseosa mediana, pero más allá del menú, todos estábamos muy emocionados de saber cómo serían los embalajes de dicho combo y por supuesto si traería algún regalo especial.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Muchos descartamos que trajeran algún regalo, porque en Estados Unidos y Korea se lanzó la BTS Meal el 26 y 27 de mayo y en todos los unboxing de las ARMY, mostraban que el combo tenia embalajes morados con blanco y contaban con una bolsa de papel kraft con los respectivos logos de McDonald's y BTS, en si todo el diseño era súper lindo, pero no había ninguna photocard o algún juguetito como en las cajitas felices.

Para el 1 de junio, se lanzó The BTS Meal en toda la República Mexicana y gracias a que algunas fans del grupo preguntaron sobre los horarios en el que venderían el combo, no tuvimos que hacer fila desde muy temprano, ya que por lo menos en mi Tijuana, empezaron a venderlas a partir de las 11 de la mañana; yo fui al mediodía aproximadamente, tarde una hora en poder recibir mi pedido, el cual consistió en la BTS Meal que tuvo un costo de 95 pesos, el combo contenía mis 10 mcnuggets de pollo con una caja decorada en blanco y morado, unas papas medianas con el diseño de siempre y la soda, que en otros países tenía un diseño que hacia juego con la cajita de los mcnuggets, entre morado y blanco, pero en México era como siempre, un vaso blanco con un pequeño logo de McDonald's, incluso pregunte si en otras sucursales lo darían con algún diseño especial pero mencionaron que así sería en todo México, para las salsas especiales teníamos la de chile dulce y la de sabor cajún con empaques negros.

Ahora si hacías tu pedido por alguna plataforma de comida a domicilio subía el costo a 99 pesos y tenías que pagar un extra por el servicio de llevarlo hasta tu casa, el único inconveniente es que algunas ARMY mencionaron que no les llegó el combo completo, en la mayoría de las ocasiones les faltaban las salsas.

Hablando de las salsas especiales, aquí hubo una división de opiniones, estaban las que si les gustó y a las que no les agrado el sabor, por lo que vi en videos de YouTube la salsa “cajun” debió de haber tenido un sabor picante pero las que yo probé no picaban nada, y tenían un sabor parecido como a mayonesa, si me gustaron ambos pero no cumplían con las características que otras ARMY mencionaban en sus videos así que lo que puede que haya sucedido es que no las refrigeraron y el mismo calor hizo que cambiara el sabor, pero esto es simplemente una opinión, me gustaría que en los comentarios me dijeran si les gustó y a que sabor le encontraron parecido.

También algo que debo mencionar es que en el primer día del lanzamiento se agotaron la mayoría de los combos The BTS Meal en casi todas las sucursales de todo México, así que ahora solo queda esperar si harán reabastecimiento y qué día lo estarán haciendo, porque todo estaba planeado para que fuera durante todo el mes de Junio pero como buenas fans arrasamos con todo el primer día.

En cuanto a mi experiencia me sentí súper feliz, porque es difícil que las agencias tomen en cuenta a todo el mundo y el que eligieran a México entre tantos países me hizo pensar que en un futuro pueden suceder muchísimos acontecimientos más, desde algún concierto o hasta un evento de kpop como en 2017 cuando se realizó la KCON, ¿Te imaginas? Sería increíble.

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.