Aventuras de los 3 reyes magos

CORAL GABLES, FLORIDA (VIP/WIRE).-Llegan los Tres Reyes Magos… Al ritmo de una canción… Cantada con emoción… Porque llegan trago y trago.

Los Tres Reyes Magos… Vienen del Oriente… Con sus taparitas… Llenas de aguardiente.

Los Tres alegres muchachos… Según dice tal versión… Es seguro, sólo son… Tres buenos magos borrachos.

Los Tres Reyes, francamente… Nadie lo puede negar… Son capaces de tragar… Muchos litros de aguardiente.

Los Tres Reyes Magos son… Conductores de camellos… Y ellos dicen que son bellos… Porque no van en camión.

Los tres dicen con gran brío…: “Si siempre hemos sido tres… Pues, cantemos de una vez… como lo hacen los tríos”.

Pero ellos poco han cantado… Pues, prefieren ver reír… A todo el mundo al oír… Tantos chistes que han contado…

Y como éste es su destino… Y nos llegan desde Oriente … Extraña aquí a mucha gente… Que no traigan ningún chino.

Los Reyes, tontos no son… Por lo que a Manfred le ordenan… Imponga unas cuantas penas… Por orden en el beisbol.

Los Tres Reyes a una voz… Piden al comisionado… Porque así lo han acordado… Justicia para Pete Rose. Los Reyes, que son dichosos… Se ríen al encontrar… A esos loquitos de atar… Llamados culopicosos.

Y se preguntan por qué… Los llaman culopicosos…

Lo que encuentran muy jocoso… Por lo que ríen los tres. Pues, con gran curiosidad… Investigan, como muchos… Porque ellos quieren ser duchos… En culopicosidad. Los Reyes en comezón… Son un trío de novatos… Nunca pasaron mal rato… Por sufrir de tal cuestión… E informan con emoción… que así no los han llamado… Pues nunca les ha picado… No han sentido comezón. Los Reyes con su mística… Aclaran de zopetón… Que no quieren la cuestión… Llamada la política. Nunca dijeron por qué… Explicación nunca dieron… Porque en política fueron… Muy silenciosos los tres.

Y, aunque nadie lo dijo… La ausencia de esa cuestión… Los hizo sin discusión… Siempre tres grandes amigos.

Los Tres Reyes, que son Magos… Y los tres pura bondad… Se dedican a donar… En enero sus regalos.

Y felices son los niños… Cuando a los tres ven llegar… Pues, saben van a jugar… Con juguetes y cariño.

Los tres pasaron buen rato… Y anuncian que se van… Pero que han de regresar… En el dos mil veinticuatro. Esta es la despedida… El fin ha llegado ya… Pues, los tres Reyes se van… Porque es que así es esta vida…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.