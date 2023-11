Aumento al salario mínimo. ¿Les llega a los trabajadores?

Los incrementos al salario mínimo que hemos visto en los últimos años no han sido acompañados de una reforma fiscal congruente, que permita que el beneficio llegue a los trabajadores.

Es necesario acompañar la propuesta de aumento al salario mínimo, de una reforma modificatoria a la tabla de retenciones de impuesto acorde a dichos aumentos. Asimismo, la tabla de subsidio al empleo correspondiente ha quedado obsoleta.

Esta problemática afecta más a quienes ganan menos, ya que ya no alcanzan subsidio alguno por parte del gobierno federal, pues las tablas no han sido revisadas ni modificadas para lograr que los aumentos cumplan sus objetivos.

Durante este sexenio, el salario mínimo en la zona libre de la región fronteriza ha aumentado un 254% y se espera que, en 2024, que es el último aumento de esta administración, se llegue a un 340% más.

Sin embargo, tales incrementos no han sido acompañados de una reforma fiscal congruente a la lógica de dichos aumentos salariales.

Y no me refiero a las cuotas al seguro social, las cuales, dicho sea de paso, han aumentado también, debido a la reforma aprobada en 2020 para el rescate y fortalecimiento de las pensiones, la cual pasa gran parte del costo a los patrones y no al erario, e incrementa la aportación patronal de cesantía en edad avanzada y vejez a partir de este 2023 en adelante.

Tampoco me refiero a la sobretasa del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal aplicable en Baja California, ni a los aumentos similares a los impuestos sobre nómina en otros estados, los cuales tienen sus propios motivos y distintas justificaciones.

Me refiero específicamente al Impuesto Sobre la Renta que se les retiene a los trabajadores, el cual enteran los patrones mensualmente. El impuesto sobre la renta es el que pagan los trabajadores como contribuyentes, el cual es retenido y enterado por los patrones y llega hasta el 35% sin tope superior alguno. Este impuesto se conocía hace varias décadas como Impuesto Sobre Productos del Trabajo y ahora es simplemente Impuesto Sobre la Renta.

Es importante aclarar que, según la propia ley del Impuesto sobre la renta, los trabajadores que perciben únicamente el salario mínimo, no pagan impuesto sobre la renta. También la Ley Federal del Trabajo es muy específica, en el sentido de protección al salario, prohibiendo los descuentos cuando únicamente se recibe el salario mínimo. Sin embargo, si reciben otras percepciones o unos centavos más, ya no perciben el salario mínimo y si hay un impuesto que pagar, el cual va desde el 11% al 35% sin alcanzar subsidio al empleo alguno, hablando de la zona libre de la región fronteriza.

Recordemos que hasta 2018 existía la ventaja de la compensación universal, esquema mediante el cual, los empleadores que tenían saldos a favor de IVA, lo compensaban contra dichas retenciones y no tenían que desembolsar el entero de las retenciones. Sin embargo, a partir de 2019 se elimina esa posibilidad, obligando a los patrones a retener y enterar al fisco el impuesto de sus trabajadores, sin facilidad alguna.

La solución es revisar y modificar las tablas de impuesto y subsidio en congruencia con la realidad de los salarios de hoy, con la mejor intención de que los aumentos salariales lleguen a los trabajadores y no se diluyan en impuestos. Solo de esa manera se logrará el objetivo de elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias. Sobre todo, pensando en aquellos quienes obtienen menores ingresos.