Atentado a los infantes

“Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro.”

Graham Greene

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Hoy en día han cambiado muchos conceptos y el ser niño no es la excepción, desde la evolución psicoafectiva: Se entiende por niño o niña aquella persona que aún no ha alcanzado un grado de madurez suficiente para tener autonomía. Desarrollo físico: Es la denominación utilizada para referirse a toda criatura humana que no ha alcanzado la pubertad.

Como les explicamos a los niños que los están matando a pesar de ese concepto. El empleo de menores de edad para actividades vinculadas al narcotráfico se puede rastrear en las cifras de asesinatos en el país. Por ejemplo, entre enero de 2015 y julio de 2019 se registraron 4,664 niños y adolescentes víctimas de homicidio doloso, donde 8 de cada 10 eran varones, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP).

Además, 8 de cada 10 víctimas de homicidio menores de 18 años fueron asesinadas con arma de fuego, esto quiere decir que fueron ejecutados o murieron en un enfrentamiento.

Hay varios motivos por los que grupos del crimen organizado reclutan a jóvenes. La falta de apego, la desintegración familiar y las ausencias en las leyes para castigar a los menores de edad son las principales razones.

Cuando los alistan para formar parte de una organización criminal, los líderes no piensan en formar criminales profesionales, sino que aprovechan su vulnerabilidad y si los detienen o asesinan no hacen nada por ellos porque saben que hay miles más para ser usados, profundizó

El Comité de Derechos del Niño de la ONU recomendó en 2011 y reiteró en 2015 al Estado mexicano revisar la estrategia de seguridad debido al impacto negativo para millones de niños y adolescentes, así como reconocer el reclutamiento forzado que realizan grupo criminales sin que hasta el momento sea atendido, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Autoridades han reconocido que los cárteles de drogas reclutan a niños para convertirlos en “halcones” y sicarios. La reciente noticia de que un grupo de policía comunitaria del municipio de Chilapa, Guerrero, entrena niños en el uso de armas largas para que puedan combatir al crimen organizado

Los recientes hallazgos de menores asesinados y descuartizados en el centro de Ciudad de México reflejan el horror de la violencia en el país así como los estragos de la cruenta batalla que enfrentan los cárteles del narcotráfico dentro de la capital.

Tijuana no se queda atrás, recientemente nos enteramos de varios hechos delictivos donde se localizan cuerpos de infantes, sin que la autoridad tome una postura de análisis y diseñe una estrategia para entender un problema que parecía pequeño y que se disparó a consecuencia de los familiares cercanos que los enrolan en actividades de narcomenudeo o utilizan a los menores para enviar mensajes de deudas contraídas por actividades ilícitas.

Esperemos que este no sea el inicio de un problema que después se vea normal.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.