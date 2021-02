Aspiran a participar en elecciones

Al menos 15 funcionarios del actual gobierno estatal aspiran a participar en las próximas elecciones en las que se elegirá Gobernador, Alcaldes y Diputados, así lo señaló el Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez.

El gobernador del Estado señaló que entre 15 y 17 funcionaros han señalado su intención de participar en el proceso electoral, pero no sabe si al final se registraron en la convocatoria emitida por los partidos.

Detalló que no hay indicaciones para quienes deseen ser candidatos y no se les está pidiendo la renuncia, en caso de pedir licencia para separarse del cargo, no habrá problema para regresar a sus funciones sin ninguna repercusión.

Hasta ayer, sólo la ahora ex directora del DIF, Blanca Favela se separó del cargo para buscar participar en las próximas elecciones, mientras que otros funcionarios que han manifestado su interés se mantienen de momento en el cargo.

Ayer finalizó el tiempo para registrarse como aspirantes a diputaciones locales, y previamente una semana antes fue la fecha límite para los aspirantes a alcaldes; para el 21 de febrero vencerá el plazo para Sindicaturas y Regidurías, por lo que todavía queda tiempo para que se registren uno que otro funcionario, no solo estatal, sino municipal también.

Preparan vacunación

Con la llegada de 23 mil 810 dosis de la vacuna de AstraZeneca a Baja California, se iniciará hoy con la vacunación de adultos mayores en situación vulnerable, detalló el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.

Las vacunas serán distribuidas entre la zona Valle de Mexicali, San Felipe y San Quintín, las zonas donde es más complicado acceder a los servicios de Salud.

Las vacunas serán transportadas vía aérea a San Quintín y San Felipe, mientras que al Valle de Mexicali serán llevadas vía terrestre, para empezar a ser aplicadas a la población.

Con esto se da inicio formalmente al “blindaje” de la población vulnerable en Baja California.

Desde la semana pasada, los adultos mayores han estado recibiendo llamadas telefónicas por parte de personal de Bienestar para corroborar que se vayan a vacunar y señalarles que deben estar atentos a una segunda llamada, esto principalmente a quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas.

Ahora se tendrá que estar pendiente de la logística de aplicación esperando sea fluido y sin contratiempos, para que vayan avanzando en la aplicación de los diferentes grupos etarios.

Respiro

El sector comercio, principalmente el restaurantero y el de florerías, vieron como las ventas mejoraron, lo que les dará un respiro en el inicio de año, con miras a las próximas celebraciones como el día de las madres.

Ambos sectores detallaron que con medidas de sana distancia hubo un flujo de clientes por lo que lograron hacerse de recursos y según comentan les da fondos para mantenerse y en algunos prepararse para las próximas fechas.

Con la entrada del semáforo “Naranja” los negocios tendrán más aforos y la oportunidad de atender a más clientes, por lo que se verán más beneficiados, esperando que mantengan las medidas impuestas por las autoridades para evitar retroceder en el semáforo.