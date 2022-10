Así es cómo deben hacerse las cosas

Por el derecho a la libertad de expresión

Creo que desde finales de los cincuentas y principio de los sesentas del siglo anterior, cuando se dio inicio con la Feria Tecate en Marcha, no se había hecho una celebración tan original, para conmemorar la fundación de Tecate, como lo está haciendo el gobierno de Darío Benitez. Las administraciones municipales anteriores realizaron eventos mediocres, con bandas de música irrelevantes, con juegos mecánicos deteriorados y caros, con puestos de comida caros y con alimentos de manufactura industrial y libre y descarada venta de alcohol. Las fiestas duraban dos semanas de las cuales de lunes a jueves estaban desiertas y el fin de semana medio levantaban. El fin principal era obtener ganancias económicas extraordinarias, dejando de lado el aspecto histórico, familiar y de diversión sana. Lo único relevante era que no se cobraba por el ingreso a la feria, debido a que el fracaso hubiera sido inmediato.

La cara central de las festividades era, sin lugar a duda, la venta de la cerveza cuyos puestos era lo primero que se levantaba y cuya venta era indiscriminada. La basura proliferaba por todas partes mientras que las agresiones y pleitos eran cosa cotidiana. No se identificaba ningún valor trascendental en el evento, y por consiguiente, no existía el interés histórico por conservar un registro del mismo. La mayoría de los ciudadanos permanecíamos en nuestras casas, al no haber ningún gancho interesante que nos invitara a recorrerla. Los expositores levantaban sus puestos de manera rutinaria, sin ningún elemento de creatividad, olvidando por completo la originalidad.

El evento de esta semana tiene varias características que lo hacen único; primero, que está pensado para que no sea prolongado, sino que se lleve a cabo en tres días; segundo, que tenga bandas de música de prestigio internacional, nacional y local; y tercero, que se le de relevancia a la participación de los ciudadanos tecatenses, vendiendo alimentos y comercializando la cerveza artesanal, de la cual tenemos varios oferentes. Para esto se convocó a los ciudadanos, y la participación fue rotundamente arrolladora, el primer día asistieron 13, 000 personas. Un éxito

indudable y se espera que ese sea el número esperado para cada uno de los tres días.

Las administraciones municipales en Tecate habían estado cayendo en una anodina conducta simplista, de hacer como que se hace, sin emprender actividades riesgosas, atrevidas y desafiantes, que redundaran en beneficio de la sociedad. Darío Benitez dio un primer paso original, fuerte y atrevido, cuando comenzaron a aplicar el reglamento y cobraron el impuesto predial a algunos de los grandes deudores. Cerró dos negocios importantes y amenazó a otros con proceder de la misma manera, aunque, al parecer, ya suspendió esta actividad y no ha seguido cobrando. Después comenzó a cumplir las obligaciones financieras importantes del ayuntamiento, como la de pagar la deuda al Issstecali, cubrir los pagos a los burócratas jubilados que tenían años esperando recibirlos. Decidió cumplir con los laudos por demandas laborales, algunos de los cuales tenían decenas de años siendo reclamados y sin pagarse. Si en asuntos torales de esta envergadura sus decisiones fueron extraordinarias, su proceder en relación con la conmemoración de la fundación de Tecate, debería ser extraordinaria también, y así lo fue.

Tiene, todavía, muchos lastres que eliminar, pero el principal es la corrupción en las filas de la policía municipal. La corporación ha estado funcionando a la libre y el ciudadano común y corriente, es el que ha estado pagando por todos. Así como ha dado pasos firmes enfrentando al poder económico local, así debe buscar mecanismos vigorosos que inhiban los delitos cometidos por los policías municipales. Ya es hora de que los dichos de los ciudadanos sean escuchados, y que los del policía sean puestos en entredicho. La justicia debe llegar a los que siempre hemos vivido avasallados por policías corruptos y enriquecidos. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC