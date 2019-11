Arropan al Gobernador

Con fuertes señalamientos a los ex gobernadores panistas que tuvieron el poder en Baja California por 30 años, pero además con grandes promesas y proyectos para la Entidad, así fue acto encabezado por Jaime Bonilla Valdez, en su primer día como gobernador constitucional de Baja California.

El teatro del Cecut fue el lugar hasta donde se dieron cita cientos de invitados, y aquellas personas que no acudieron esperaron la salida del Gobernador electo en la explanada posterior hasta donde fue a dar un mensaje.

En este primer acto, en el que presentó a quince de los integrantes de su gabinete, Bonilla Valdez estuvo acompañado del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Salcedo; del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo; el coordinador federal de Política y Gobierno federal, César Yáñez, y la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.

Ahí estuvieron también los alcaldes de los cinco municipios: Arturo González Cruz, de Tijuana; Marina del Pilar Ávila Olmeda; de Rosarito, Aracely Brown Figueredo; de Tecate, Zulema Adams Pereira y de Ensenada, Armando Ayala Robles.

También estaban ahí ex funcionarios y ex legisladores, como Carlos Bustamante Anchondo, ex alcalde de Tijuana, y los hermanos Francisco y David Pérez Tejada Padilla.

También acudieron los recién ex diputados Alejandro Arreguí, Rocío López Gorosave y Carlos Torres Torres; además diputados actuales como Juan Manuel Molina y David Ruvalcaba, quienes fue evidente que llegaron tarde, pues estaban de pie y poco antes de empezar el evento les encontraron lugares.

Había muchos empresarios como Salomón Cohen, Kurt Honold, David Saúl Guakil, así como Gabriel Camarena Salinas, presidente del CCE; Gilberto Leyva Camacho, de Cotuco; Rodrigo Llantada, del CCE Mexicali; Roman Caso, de Canieti y Salvador Díaz González, de AIMO.

Sin embargo, comentan que varios presidentes de cámaras se molestaron al no ser invitados a este primer acto oficial del Gobernador.

Estaban también muchos de los que formaran parte del equipo del gobernador, como Fernando Castro Trenti, Marco Antonio Blásquez, Tirso Liévano, Laura Torres y muchos otros.

Entre los invitados en primera fila se encontraba la alcaldesa de Morena, Célida López, así como diputados federales de Morena, además estuvo presente Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal en BC.

También Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de BC, entre muchos invitados.

Señala a Kiko

En su discurso, Bonilla Valdez señaló que Francisco ‘Kiko’ Vega de Lamadrid le dejó un gobierno quebrado, con una deuda de más de 30 mil millones de pesos, y con alta incidencia delictiva.

En el desarrollo del evento en varias ocasiones hizo referencia a una gráfica de cómo los panistas recibieron sin deuda el gobierno y cómo la fueron creciendo cada sexenio.

Eso sí, dijo que habrá mucho apoyo del Gobierno federal y presentó un listado de obras prioritarias para los municipios.

Al final, agradeció de manera emotiva a su esposa, sus hijos, hermanos y recordó a sus padres.

Al terminar este acto, ofreció una breve atención a medios en una sala contigua al teatro y luego salió a la explanada exterior a dar un mensaje.