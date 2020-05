Aquellos polvos traen estos lodos

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde que comenzó la pandemia se reportan más de 4 millones 362 mil 90 casos de contagio en 196 países, vemos cómo el mundo gira ante la incertidumbre y se generan los más cómicos memes; así como debates sobre alguna fecha para el desconfinamiento mientras se alienta la esperanza de encontrar una vacuna contra el COVID 19.

En estos días de aislamiento, no hemos podido vernos, físicamente procuramos no tener ningún tipo de contacto social, pero hablamos más con nuestros amigos y familiares por las redes sociales, con los habituales, y con aquellos que solo nos acordamos en fechas especiales y cada día, frente a la adversidad, nos levantamos con fuerza

En las escuelas los que impartimos clase hemos tenido que adaptarnos a las necesidades para transmitir un conocimiento y las instituciones académicas de nuestra entidad a cumplir con las exigencias de los alumnos para que puedan terminar sus estudios en los tiempos acordados; las clases virtuales han sido la apuesta educativa en México ante la crisis por Covid-19, el aislamiento a forzado a maestros, estudiantes y padres al reto de las clases a distancia, mas sin embargo, no todos los estados presentan las mismas posibilidades; por ello se reconoce el esfuerzo de las escuelas públicas y privadas de Baja California

Zoom es un servicio de videoconferencia basado en la nube que puede usar para reunirse virtualmente con otras personas, ya sea por video o solo audio o ambos, todo mientras realiza chats en vivo, y le permite grabar esas sesiones para verlas más tarde y esta plataforma se ha convertido según mi perspectiva, en la más usada en nuestro estado, por ser funcional y gratuita, aunque existen otras. Muchos docentes, instituciones educativas, además de profesionales de muchos sectores se enfrentan al reto de trasladar las clases presenciales y reuniones a un formato online en vivo en estos días.

Estas necesidades hicieron que zoom sea una excelente herramienta y convertirse en la más popular, pero este aumento de popularidad también ha llamado a los trolls. La app está sufriendo múltiples sabotajes desde hace varios días. El más habitual es que alguien ingrese a mitad de las reuniones y proyecte porno, contenido violento o racista a pantalla completa.

Los que saben de esto refieren que Zoom no puede hacer mucho por solucionar la emisión no solicitada de contenido: no se trata de ciberdelincuentes que estén robando datos o secuestrando equipos, solo de personas que quieren molestar y acceden a conversaciones que son públicas. Sin embargo, hay algunos consejos que pueden ayudar a limitar su actividad, recomiendan que se cambie la configuración predeterminada para que solo ellos puedan compartir la pantalla y se protejan manteniendo activada la contraseña predeterminada, para evitar que se unan usuarios no invitados.

Si, aun así, alguno de los invitados intenta boicotear la reunión, siempre se le puede poner en espera, silenciarlo o eliminarlo y bloquear la reunión para que no pueda acceder.

Esos males traen estas dinámicas.

* El autor es coordinador del Área Pericial de Instituto INJUS.