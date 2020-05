Aplauso a los maestros

Además de mis felicitaciones a los doctores y enfermeros, que día a día van a laborar y salvar vidas, un reconocimiento especial merecen también los maestros y maestras, que el día de hoy están celebrando su día.

Debido a la pendemia por la que atravesamos, fue necesario implementar nuevas formas de dar clase, a través de diversas plataformas como Zoom, Google Meet, entre otras. Esto aplica desde pre escolar, hasta posgrados. Pero nunca imaginamos que sería tan complicado.

Mis respetos para los maestros de primaria que a pesar de las limitaciones, sobre todo técnicas, hacen su mayor esfuerzo para que los niños sigan aprendiendo. No toda la gente tiene acceso a una computadora con cámara de video y no todos pueden pagar un servicio de Internet. Si bien, es una herramienta necesaria, no hay posibilidades económicas.

Sumemosle que mucha gente se quedó sin trabajo, entonces, cómo van a poder pagar ese servicio? También los datos se agotan al usar las aplicaciones. Tengo muchos amigos maestros de nivel básico y terminan agotados todos los días.

Imagen que una mamá tiene más de 2 hijos y trabajan también, cómo le hacen? También aplausos de pie para todas las señoras y papás que le entran al quite, porque no es nada sencillo, creo que ahora valoran más el trabajo de los profesores y ellos admiran también su paciencia y consideración.

En mi caso particular, yo estoy dando clases en mi escuela de Radio por la aplicación, pero al principio batallamos mucho porque nos rompe la dinámica, entre bromas, se dicen la Generación del Covid, pero todos ellos, van por un objetivo y son disciplinados, así que me quito el sombrero para los que tienen niños en la plataforma porque es difícil en un aula que pongan atención, ahora por Internet, doble mérito.

Lo principal es que con la contingencia, no se pierdan los periodos escolares y esto vino a darnos una gran lección, es tiempo de retos y de valorar lo que teníamos antes. Ojalá se normalice la situación pronto, creo que todos lo pedimos.

Cuántos de nosotros queremos ya regresar a nuestra rutina diaria? Sabemos que no debemos estar en la calle y si es así, mis admiración para los que guardan su distancia, usan cubrebocas, salen a lo necesario, no hay que compartir noticias falsas, por favor. Sólo medios oficiales.

Bien por los establecimientos que exigen el uso del cubrebocas para poder entrar a hacer las compras y me ha tocado ver a personas que se enojan porque no los dejan entrar, ni modo, así son las reglas, hagan su berrinche, pero no sean egoístas.

Quise dedicar canciones a los maestros, pero al estar escribiendo me fui de corrido porque creo que vale la pena tomar en cuenta el esfuerzo de los maestros, les dedico "Yo no me doy por vencido" de Luis Fonsi, "Al maestro con cariño" de Sidney Poiter o la clásica de Julissa "La favorita del profesor", "Puedes llegar" con Voces Unidas, entre muchas otras.

Los invito a ver las entrevistas que realicé a dos personalidades de los medios de Comunicación, ellos son Viviana Martínez, conductora de "Al Aire con Paola Rojas" y con Xavier Delgado, gran locutor de radio y conductor de televisión

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución