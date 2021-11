Anticorrupción… enorme y tullido elefante

En su larga campaña por la presidencia que por fin lo hizo jefe del Poder Ejecutivo, la dedicatoria más perseverante de parte de Andrés Manuel López Obrador fue, y continúa siendo, combatir la inmortal depravación, que de la invasión española a nuestros días, sentó un caudaloso manantial de rapiña, saqueo e insultante impunidad promovida por “hombres de negocios” en pareja complicidad con la clase política, prestanombres y gobernantes que al grito de “uno para todos y todos para uno” han devastado el territorio, pervirtiendo el estado de derecho y allanado con su interminable voracidad el marco constitucional, la riqueza del país y la moral.

Perene y enquistada corrupción pública y privada vulneradora de cualquier valor ético, decoroso y hasta religioso que ha permitido situar a México entre los países más corruptos del planeta; caracterizar a sus funcionarios de sumamente pervertidos; señalar a las elites del dinero como profundamente indecentes y, sin mayor vacilación, tipificar de codelincuentes los vínculos gobierno-empresarios que cual simple botón de muestra o ejemplar desfachatez, dichos vínculos los representan políticos-empresarios o sujetos que habiendo sido autoridades, terminada su gestión, pasan a desempeñar puestos claves en los negocios privados: el ex presidente Zedillo remató, al mejor postor ferrocarriles nacionales y desde entonces es gerente distinguido de una compañía ferroviaria gringa.

En efecto; los estragos económicos y sociales infringidos por la galopante deshonestidad son de tamaña magnitud, o trascendencia, que su impacto y monto llevó al presidente López Obrador a sostener, sin ambigüedad alguna, que “la corrupción es la raíz, el germen de donde brota la desigualdad social”. Sí, de aquel acerado taladro es el boquete alcanzado, adentrado y consentido en este país nuestro donde determinada minoría dispone el qué, cómo y cual derrotero deberá proseguir el Poder responsable de fomentar el latrocinio instruido para perpetrar todo y a todos en satisfacción de los pillos.

Sobra insistir en que la descomposición existente no precisa tipificarla como algo ceñido al dar y recibir dinero, sino, en igualdad de agravios, también se confabula con lo electoral, influencias, favores, omisiones, etc.; de suerte que siendo el oro y la plata su mayor atractivo, la huella dejada es tan amplia; como extendido fue el compromiso proselitista primero y luego presidencial de AMLO, de articular una cruzada en contra de hechos, maniobras o sospechosos actos de corrupción incluidos sujetos responsables del dramático fenómeno que, de proceder, implica a notables ex presidentes.

Resulta embrollado conocer cuántos electores votaron por el tabasqueño seducidos por la promesa de ajustar cuentas a la tóxica ladronería, lo inequívoco, sin embargo, advierte que fuera de mencionar a diversos bandidos; enumerar montos millonarios hurtados; girar órdenes de aprehensión después de la huida de los depredadores; amedrentar con testigos protegidos fallidos, o insistir en el fin de la corrupción, durante tres años la “justiciera” 4T salvo quitar la pensión a los exmandatarios (como si ello los atormentara) y mantener presa a Rosario Robles, la prometida razzia contra políticos y empresarios corruptos continúa en suspenso…