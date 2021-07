Una insana costumbre es el llamado Año de Hidalgo, donde dicen que es “un tonto quien deje algo”, refiriéndose a los funcionarios que están por entregar el cargo. Bueno, la frase es más grosera, pero no la podemos anotar, aunque se las puedo decir por “guas”.

En la recta final de la administración del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, incrementaron el pago por la renta de los gimnasios donde se bota el balón.

Johnny Rosas tenía todo el apoyo de Juan Carlos Pelayo, quien inició la administración encabezada por Arturo González Cruz como titular de la paramunicipal del deporte. Pero Pelayo se bajó del barco, dio el cambiazo al PES, donde le fue bien, ya que pronto cobrará como diputado y dejó desamparados a sus compas.

Esta semana ya no hubo juegos de la Liga Municipal de Maxibasquetbol, que dirige Félix Roque Rodríguez y realiza sus actividades en el gimnasio de la Unidad Deportiva Tijuana.

En la Colonia Independencia y en Los Álamos todavía dejaron que programaran, pero deben sostener pláticas los organizadores y funcionarios del Imdet, referente al aumento a las tarifas, las que surtirán efecto cuando mucho tres meses, ya que es el tiempo que les falta para irse. Cierto que los organizadores de torneos en esos gimnasios agarran un buen billete, por inscripciones y arbitraje, ya que muchos de ellos pitan y el Imdet, sin otorgar ningún apoyo, les aumenta la renta.

Según eso, andan pagando 16 mil pesos por mes y viene el aumento, así que queda poco margen de ganancia.

Eso, a pesar que algunos de los promotores también se hacen cargo de las cafeterías que tienen algunos gimnasios. Otros promotores de torneos le buscan por otro lado, como Jorge Topete, que está por iniciar una competición en el gimnasio que el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas tiene en sus instalaciones, a las que se puede entrar por las calles Sexta o Séptima.

Tenemos entendido que permitirán que Topete haga ahí su evento, pero tendrá que encargarse de todos los desperfectos que pueda sufrir la instalación durante el desarrollo de la actividad.

El Auditorio de Tijuana, construido por la gente del básquetbol, el de Los Álamos, que se hizo con las ganancias de un nacional de básquetbol y el de la Indepe, entregado al Comité Municipal de Básquetbol de Tijuana, han sido una buena fuente de ingreso para los funcionarios en turno.

El de la Unidad Deportiva Tijuana, al igual que toda la instalación, la manejaba el gobierno del estado, lo mismo que el Auditorio de Tijuana, pero la pasaron al municipio y ahí empezó el negocio.

En otra entrega de los Apuntes hablaremos de los gimnasios, lo que ha pasado desde que fueron construidos. Pero antes también nos daremos a la tarea de investigar sí también aumentarán la renta a quienes promueven torneos al aire libre, si es que todavía hay, en las instalaciones que tiene bajo su control la paramunicipal del deporte

Ya no hay espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy, los que no quisieron vacunarse, por renuentes, deberían quedarse en casa, que sería su apoyo en el combate a la pandemia, con lavado de manos y el gel antibacterial y quienes sí la recibieron, cuando anden en la calle, usen cubreboca y guarden la sana distancia, no está de más.