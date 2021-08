Amparos por vacunas

Luego de conocerse que por medio de un amparo, dos menores de edad lograron vacunarse contra el Covid-19 en Baja California, todo indica que varios padres de familia buscarán esa vía para lograr la vacuna para los niños, ya que diversos abogados han señalado que empezaron a recibir solicitudes para realizar dicha acción. El caso que se hizo público fue el de la niña Nattalie, la joven mexicalense de 13 años, quien es la niña más joven en recibir la vacuna en territorio mexicano, pues hay que recordar que familias han llevado a sus hijos a vacunas a los Estados Unidos. Este caso ha ocasionado que familias ya se acerquen a abogados para buscar por dicha vía el que vacunen a sus hijos. El regreso a clases en México se dará a partir del 30 de agosto, incluida Baja California, aunque aquí se dará de manera gradual. Lo que si señaló el secretario de Salud, Alonso Pérez rico, es que las vacunas se aplicaron a los menores de edad por el amparo concedido y que se tenían dos dosis disponibles, pero que actualmente no se tiene el biológico en caso de que se dieran más amparos, por lo que tendrían que esperar a que llegara la vacuna de Pfizer, la única autorizada en México para menores de los 12 a 17 años. SERIA ACUSACIÓN Ardiendo como el infierno dicen, están las cosas dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Rosarito, y es que el Jefe de Escoltas del secretario de la dependencia, Jorge Alberto Pérez Crosthwaite, interpuso una denuncia en contra del titular, Francisco Arellano Ortiz. La queja que ya fue recibida ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Sindicatura de Rosarito, radica en el supuesto que su jefe intentó obligarlo a extorsionar a turistas aprovechando los festejos del Beach Fest, para que el dinero le fuera entregado después de la jornada. Algunos aseguran que el pleito entre ambos personajes pareciera un asunto personal, que se ha llevado al juzgado, pero otros sostienen que la práctica de entregar cuotas a los mandos ya tiene buen rato funcionando y quienes no entran al aro sencillamente son relegados en lugares fijos y hasta desarmados, “para que aprendan la lección”. Quizá lo relevante de esta denuncia es que sea un hombre de confianza de Arellano Ortiz, finalmente su jefe de escoltas y quien fuera hasta hace unos días, el encargado de su seguridad, quien levante la voz para denunciar una práctica que no se reconoce por la autoridad, pero que muchos denuncian sobre todo, en redes sociales. Habrá que esperar qué rumbo toman las investigaciones o si solo el asunto queda como una llamarada de petate. Pero lo cierto es que Rosarito ha dado mucho de qué hablar, en las últimas semanas, en las que los delitos de alto impacto están a la orden del día. SE AUTOLIQUIDAN Comentan que funcionarios de primer nivel en Ensenada aprovecharon la “municipalización” del servicio del agua para renunciar, una vez que fueron contratados por el Estado y su futuro laboral en el Ayuntamiento era incierto. Sin embargo, antes de irse se auto liquidaron, llevándose entre 12 funcionarios cerca de 2 millones de pesos, esto, como cobro por haber laborado menos de dos años. Dicen que el ahora exdirector de Cespe, Marcelino Márquez Wong, es el que más dinero se autorizó para cobrar, llevándose un cheque por 242 mil 970 pesos con 27 centavos, de acuerdo a un documento que se filtró a medios de comunicación.