Alimento al ego Parte 1

Si todo va bien, para qué le mueves? Si como grupo funcionan por qué buscar nuevos horizontes? Quizá nunca sabremos lo que pasa por la mente de un cantante que siendo pieza fundamental de un equipo de trabajo, de un día para otro, decide no pertenecer a él.

Que un promotor, productor o disquera les diga: Sabes creo que funcionas más en solitario, te vamos a crear una nueva imagen, vas a ser el artista que México esperaba. Alimento para el ego, sin duda, pero en la mayoría de los casos que yo conozco, no ha sido el trancazo esperado, ni para el intérprete, ni para las disqueras.

Recuerdo que Pandora a mediados de la década de los ochenta fue un fenómeno en la radio y televisión nacional, ventas de discos millonarias, giras por Latinoamérica, pero eso no le bastaba a Fernanda Meade, quien en 1989 decide poner fin al grupo y emprende meses después una carrera en solitario, pasando desapercibida, ya que nadie recuerda su tema " Una historia sin miedo". Años más tarde se incorpora de nuevo y hasta la fecha sigue siendo parte de Pandora.

Mención aparte merece Marco Antonio Solís, quien hace 25 años dejó a Los Bukis y su carrera como solista es una de las más consolidadas con innumerables discos de oro y platino, giras por todo el mundo y aceptación de sus seguidores, a propósito ya se hizo una gira del reencuentro de dicho grupo en Estados Unidos y pronto en nuestro país.

Moenia fue uno de los conceptos juveniles que escuchaba la generación noventera y temas como "Déjame entrar", "No puedo estar sin ti", sonaron en las discotecas como el "Baby Rock" o el "Jalalajarra" y no se diga del "Frogs", aquí en Tijuana.

La mala decisión del vocalista Juan Carlos Lozano, puso una breve pausa al grupo, ya que se lanzó como solista bajo el nombre de "Morbo" y pasó sin pena ni gloria, mientras que Moenia sigue vigente.

Jorge González tuvo una carrera muy exitosa cuando perteneció al grupo chileno "Los Prisioneros", me acuerdo que cuando Marco Antonio Regil tenía su programa en Radio Latina, presentó la canción "El baile de los que sobran". Esto fue allá por allá de 1988 y fue un hit en la radio local. La banda se disolvió en 1992, pero dejaron para la eternidad: "Tren al Sur", "Amiga mía", "Corazones rojos", entre otras. Un año después, González se aventura como solista con un disco que no funcionó como esperaba la disquera, pero conocimos " Mi casa en el árbol" y " Fe".

Un grupo que en lo particular me gustaba mucho era "La Quinta Estación", tuvieron una época muy buena a principios del nuevo milenio con rolas como "El sol no regresa", "Dónde irán" y "La frase tonta de la semana". Si bien, la voz de Natalia Jiménez, destacaba mucho, eso no fue suficiente y su carrera en solitario no fue lo máximo, ha tenido un éxito relativo, pero no ha llegado la canción que la lleve a la cima, aunque "Creo en mi", ya es un himno para muchas mujeres.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución