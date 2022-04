‘Alibrémono’

Un tanto / cuanto desapercibido pasó el Día Internacional del Libro. Fue el sábado y siento que tuvo mínima repercusión. Mas, no debo quejarme: ¡Usted me está leyendo! Y ello es motivo más que suficiente para seguir escribiendo.

Quizá, entre asiduos lectores, dicha conmemoración tiene sentido; pero debería ser motivo de alerta y preocupación porque millones de mexicanos que no leen “ni en defensa propia”…

Aunque la solución no es nada fácil, ya que la lectura es un hábito que se cultiva con disciplina a lo largo de la vida y, la mayoría de mis paisanos, tienen en la práctica muy pocas costumbres verdaderamente provechosas.

Ahora bien, “los no lectores” no tienen toda la culpa de serlo; la verdad es que no existe una eficaz estrategia oficial ni familiar que estimule la lectura para combatir tan perjudicial carencia.

Primero hay que establecer una importante diferencia: leer textos académicos, científicos o técnicos es muy productivo para el desarrollo escolar y profesional. Pero, la ficción literaria es esencial por las siguientes razones:

La literatura crea mundos alternos, estimula la imaginación y el ingenio. Mejora la expresión haciendo más fluida la oralidad. Cultiva, entretiene, divierte y emociona…

Amplía nuestras perspectivas. Podemos percibir y entender más cosas. Podemos viajar a lugares reales y ficticios. Conocer ideas, historias e imágenes que nos enriquecen…

Aumentamos nuestros conocimientos sobre la condición humana. Conectamos un mayor número de neuronas, multiplicando nuestro vocabulario y mejorando nuestra ortografía…

Combatimos la ansiedad, el estrés y la depresión. Disminuimos la propensión al Alzheimer. Se retarda el envejecimiento cerebral, agiliza la mente y afina la memoria. Y es que…

LA PALABRA DE HOY: “ALIBRÉMONOS”

No la va a encontrar en ningún diccionario. La verdad es que la acuñé para escribir esta columna y la defino como “la acción de sacarle provecho a los libros”.

Libro viene del latín 'liber', que originalmente se refería a la planta con la que se hacía el papel, en griego 'papyros' que era una planta que crecía en grandes cantidades en Egipto…

El libro de papel (a diferencia del electrónico) no solo vale por su contenido; también porque se puede convertir en un objeto entrañable. ¡”Alibrémonos”!

DE MI BIBLIOTECA: PEDRO PÁRAMO

De Juan Rulfo, escrita en 1955, empieza diciendo: “Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo”. Novela que se inscribe en el realismo mágico y que es considerada una de las obras cumbre de la literatura hispanoamericana.

Sin un frontera entre la realidad y lo fantástico -sobrenatural han dicho muchos- su narrativa que se sitúa en Comala, lugar casi desértico en donde los pocos que lo habitan -todos- se llaman Páramo en alusión a lo yermo, desamparado, frío, vacío…

Juan Preciado le promete a su madre que está moribunda que encontrará a su padre, el tal Pedro Páramo. Pero llega tarde, su padre ha muerto viejo y abandonado y con él, casi se extingue Comala…Sin duda, Pedro Páramo, es un magnífico pretexto para que nos “alibremos”.

*El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.