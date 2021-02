Algo se podrá hacer

En mala hora llegó la pandemia para los titulares del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California y del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana.

Bueno, no solo a ellos, fue a nivel mundial, pero los mencionamos, ya que estos Apuntes son con temas deportivos.

David González Camacho, que sólo estará dos años en el puesto, ya perdió casi uno a causa del coronavirus.

En ese primer año no se pudo ver su capacidad de organización para los eventos grandes, los tradicionales.

No hubo Maratón Baja California, proceso de Juegos Nacionales Conade, ni los eventos internacionales de béisbol femenil, cuya sede sería la ciudad de Tijuana.

Por ahora, a causa del coronavirus, están cancelados los procesos eliminatorios de lo que antes fue la máxima fiesta del deporte infantil y juvenil de México y nadie sabe, a ciencia cierta, si se podrá celebrar el evento convocado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, programado para realizarse, si se hace, en Nuevo León.

Para cuando se lleve a cabo el Maratón Baja California, el Inde tendrá nuevo director, pero si confirmaron las sedes de los eventos femeniles del rey de los deportes, en marzo, de lo que poco hemos sabido al respecto.

En su primer año al frente del Inde, David logró que se celebrara el estatal de béisbol, con equipos que se atrevieron a desafiar al presidente de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, aunque finalmente no jugaron todas las ligas que esperaban y hubo equipos.

Han estado apoyando a los deportistas con proyección internacional, preparación en la que el mayor mérito es el trabajo de los entrenadores y sus equipos.

Le quedan varios meses para que David demuestre que llegó al puesto por su capacidad y no sólo por ser amigo del gobernador del estado Jaime Bonilla Valdez.

Con Juan Carlos Pelayo sucedió algo parecido, pues en su primer año no pudo realizar, el Maratón, ni el Medio Maratón Internacional de Tijuana, eventos que se incluyen en los festejos de aniversario de la fundación de la ciudad.

Tampoco tuvieron Plan Vacacional y no completaron la edición 2020 del Serial Atlético Delegacional, el evento atlético callejero que reúne a miles de competidores.

Ese, el serial, es, sin duda, el evento que pone a la paramunicipal del deporte en la vitrina y aunque han hecho 5K virtuales, para sacar las medallas, no es lo mismo, definitivamente.

Ya permitieron la realización de actividades deportivas, sin público, en forma individual, pero algo se le debe ocurrir a sus colaboradores y que su gestión pase sin pena, ni gloria.

El Indetito, considerada, hasta ahora, la más gris gestión en la paramunicipal del deporte, no quiso o no pudo, hacer su trabajo y la actual administración debe aplicarse en lo que resta de su período y no ser comparados con la anterior.

Que no debería ser así, pues los anteriores no pudieron o no quisieron, pero los actuales se vieron frenados por la pandemia, al igual que otras dependencias.

Ya no hay espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy y como siempre, recomendándoles que se queden en casa, lávense las manos y apliquen gel antibacterial, pero si salen a la calle, usen cubreboca y mantengan la sana distancia.