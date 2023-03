Alfonso Reyes y su tragedia personal

En 1930, diecisiete años después de la muerte de su padre, Alfonso Reyes se puso a escribir el testimonio de la figura de su progenitor, el general Bernardo Reyes. Y aunque no lo presenta como un ejemplo a seguir, tampoco lo muestra, en el último acto de su vida, como un obcecado por el poder, sino como alguien ya viejo, confuso, enfermo, que escuchaba los malos consejos de sus allegados, tanto los de Rodolfo Reyes, su hijo favorito, tan parecido a él, como los de tantos militares que buscaban volver a probar las mieles del poder bajo su mando. La imagen que aparece en este escrito es la de un hombre que había perdido el tren de la historia, la de un militar a la antigua que no se percataba de lo que su lucha era contra un México que ya había probado la libertad y no estaba dispuesto a soltarla.

Sin duda, el padre de Alfonso Reyes pensaba, como los militares chilenos que derrocaron el régimen democrático de Salvador Allende en 1973 o los estadounidenses trumpistas que asaltaron el capitolio en Washington en 2021, que salvaba a su país de fuerzas que iban a arruinarlo. Tales fuerzas, por supuesto, era la democracia y la libertad. Lo que ponía los pelos de punta a la clase militar porfirista era que, en el ejercicio pleno de la democracia, todas las voces valían lo mismo, todos los sectores de la sociedad mexicana contaban a la hora de decidir los destinos de la patria.

Lo que el general Reyes hizo -o pretendió hacer- era un acto practicado desde el principio de nuestra nación en 1821: el golpe de estado, la asonada militar. Gracias a ella personajes como Antonio López de Santa Ana o el propio Porfirio Díaz habían llegado al poder. En 1913, don Bernardo presidió el manotazo castrense al gobierno legítimo, civil, el del presidente Francisco I. Madero. Por donde quiera que se le mire, el padre de Alfonso Reyes había sido parte de una parvada de sediciosos e inconformes con el gobierno maderista: militares de viejo cuño, dignatarios católicos, periodistas al servicio del viejo régimen porfirista y embajadores extranjeros que preferían tratar con una tiranía militar, con un déspota atrabiliario, que con un gobierno electo por el pueblo y surgido de un movimiento revolucionario que no quería más que sufragio efectivo y no reelección.

En 1930, en los tiempos en que Alfonso, como diplomático de carrera a las órdenes del gobierno de México, escribiera su Oración del 9 de febrero, la revolución mexicana aún era un proyecto por hacer, una saga inconclusa, pero definitivamente asentada como una realidad insoslayable, como un gobierno que había logrado afincarse política y culturalmente a lo largo y ancho del país, después de combatir sus propios corrientes internas y conjuntar los sectores principales (obreros, campesinos, militares) en un marco constitucional que todos aceptaban, al menos de la boca para fuera.

Lo que Reyes quiere mostrarnos es al padre de familia en su intimidad, en su cotidianidad. No el mártir que muriera ametrallado cuando quiso ocupar el palacio nacional, tal y como los porfiristas y huertistas lo reivindicaban para su causa nostálgica. No el traidor que los revolucionarios jamás perdonaron por haber provocado la Decena Trágica, que comenzara con el levantamiento de los generales representativos del viejo régimen y que terminara con el ascenso del general Victoriano Huerta, con los asesinatos del presidente Francisco Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Para don Alfonso, su padre era sólo su padre.

Pero para sus lectores, los de 1930 como los de ahora mismo, en este siglo XXI, Bernardo Reyes no interesa por lo bondadoso o cariñoso que fue con su familia o sus amigos, por lo buen administrador que era de la hacienda pública o por lo buen conocedor de las últimas novedades literarias que llegó a ser. Vivimos en un mundo donde lo que es privado y lo que es público son facetas intercambiables de lo que cada uno es como individuo en el marco de su propia sociedad. Y bajo esa perspectiva, Bernardo Reyes es el padre querido y el general renegado por igual, el hombre honorable y el traidor a la democracia representativa. El nudo imposible de desatar por un hijo claridoso que ama a su padre y al mismo tiempo reconoce sus fallos de juicio, la ceguera que lo llevaría a morir en pleno zócalo de la ciudad de México, un 9 de febrero de 1913.