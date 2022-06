Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Una pulga a otra pulga…: “¿Caminamos o nos montamos en un perro?”…

** “A los mánagers se les contrata para ser despedidos”. Y esta vieja conseja amenaza ahora Joe Girardi, quien dirige a unos Phillies que cuestan 233 millones de dólares en esta temporada y no encuentran cómo ganar. Han perdido siete de ocho juegos y amanecieron ayer con marca de 21-27… ** Ahora, cuando un equipo está en “la mala”, del Cielo le caen los rayos. El segunda base de los Phillies, Jean Segura, Intentó tocar un lanzamiento con la mano derecha, en vez del bate, por lo que sufrió fractura de un dedo. Estará fuera de la acción durante 12 semanas, porque ayer lo sometían a una intervención quirúrgica… ** Al anunciar su retiro, el lanzador zurdo JA Happ, de 39 años, dijo…: “Ahora voy a ser esposo y papá a tiempo completo”. Lanzó durante 15 temporadas, con ocho equipos, y dejó record de 133-100, 4.13… -o-o-o“La tecnología no le ha hecho mal nadie, ni lo hará nunca… Ahora, algunos manejan la tecnología para hacerle mal a los demás, hacerse mal ellos sí mismos y hacerle mal a la misma tecnología”... Joseph McKadew.-o-o-o

** El dominicano de Puerto Plata, Carlos Marínez, fue suspendido durante 80 juegos, sin honorarios. A los 30 años de edad, ha lanzado en nueve temporadas de Grandes Ligas, para record de 62-52, 3.74. Le encontraron que había consumido Ibutamoren… ** La lesión sufrida por Jónathan Villar, infielder de los Cachorros, es única en la historia. Y difícilmente vuelve a ocurrir. Hacía ejercicios, ayudado por una de esas gomas que estiran con manos y brazos. Se le escapó uno de los extremos, en el cual había una pieza metálica que fue a chocarle la boca. Perdió cuatro dientes…

** Hace hoy 27 años que Pedro Martínez, con los Expos, tiró juego perfecto frente a los Padres durante nueve innings. Pero, como la pizarra estaba empatada a cero, pasaron al décimo y Rip Roberts le conectó doble. Otro lanzador, Harvey Haddix, de los Piratas, tiró 12 innings perfectos en 1950, y tampoco pudieron acreditarle la perfección… -o-o-o"No hay guerra que no sea horrenda, cruenta … No hay paz que no sea divina, humana"… Joseph McKadew.

