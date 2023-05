Ahora sigue el Plan C

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votara en contra de una parte del Plan B, presentando por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobado en la cámara de diputados, éste anunció inmediatamente que ahora el gobierno pondrá en marcha el “Plan C”. El cual consiste básicamente en tratar de ganar la mayoría en el poder legislativo para la elección del 24, que sería la única forma en que Morena podría llevar a cabo grandes reformas constitucionales.

Detrás de esta idea está, sin exagerar, toda la estructura conceptual y política de la democracia y del gobierno que tiene López Obrador. Para él, quien debe gobernar es la “mayoría” versus la minoría. Y la mayoría –siguiendo su lógica- es el pueblo, en tanto que el pueblo son los más pobres, cuyos intereses son diametralmente opuestos a los de los ricos.

Pero, además, hay otra idea contenida en esta concepción: las decisiones de la mayoría, como en este caso en el que Morena aprobó modificaciones secundarias a la legislación electoral (Plan B), no deben ser cuestionadas por otra instancia u otro poder, como el de la SCJN por ejemplo, porque entonces viola la regla básica de la mayoría. Algo así va el razonamiento de AMLO.

López Obrador lo ha dicho muchas veces de manera reciente: nueve ministros (de 11) de la Corte no pueden oponerse o bloquear una decisión que fue tomada por la mayoría en la cámara de diputados (con los votos de Morena). ¿A quién representan los ministros que son evidentemente una minoría? Representan, en la visión de AMLO, a “una minoría rapaz” que gobernó en el pasado.

No es un juego de palabras el que hace López Obrador, es realmente su concepción de cómo se debe gobernar y quién debe hacerlo. En su lógica, el poder judicial representado por la SCJN, no debería interferir en las decisiones que ha tomado el poder legislativo, que en este caso sería un poder “superior” porque en él está representado el pueblo.

Entonces, ¿qué papel debería tener la Corte en esta concepción? Debería ser una instancia bajo la férula del poder legislativo. “Oiga, pero la Corte es un poder diferente que vigila el cumplimiento de las leyes y en particular la Constitución con la que se rige el país”. No importa, diría AMLO, es una minoría”.

Casi en todos los países en donde hay un régimen democrático o una estructura de gobierno republicana, hay una división de poderes cuya función principal es, simplificando, crear un equilibrio entre los mismos de tal forma que se puedan corregir los excesos de uno de ellos. Es lo que se conoce como un poder de pesos y contrapesos.

Pero a AMLO no le gusta esta división de poderes. Tampoco propone desaparecer a la SCJN, lo que sería grotesco, pero sí quiere que esté sometida al poder de las mayorías, para lo cual propone que los ministros sean elegidos por el pueblo mediante el voto en las urnas, es decir, por las mayorías.

En esencia, esta propuesta que es como hablarle al oído al pueblo, es una forma de darle vuelta al asunto de la división de poderes que es característico de una república y de un régimen democrático. Es la forma de politizar un poder (como es la SCJN) cuyo papel es el de servir de contrapeso ante los otros poderes como el ejecutivo y el legislativo.

Desde mi punto de vista, AMLO está metido en su propia trampa y no sabe cómo salir. Si las mayorías son las que deben gobernar se requiere, siguiendo esta lógica, que no haya otras instancias intermedias que se opongan o interfieran en sus decisiones, pero esto significaría una especie de monarquía o una dictadura, la dictadura de las mayorías, no un régimen democrático.

El modelo que le sirve de guía a AMLO es del partido hegemónico (el del viejo régimen en México) que durante décadas ganó la presidencia, casi todo el poder legislativo (ambas cámaras) y controlaba o influía en el poder judicial. El Plan C de López Obrador consiste en eso. Que Morena gane la elección del 24 y se quede con todo, “carro completo” como se decía antes. Para AMLO no debe haber instituciones, partidos políticos u otras instancias, en las que no es posible confiar, sino el poder directo de las mayorías y del pueblo puro, sin interferencias. Sí, ¿pero cómo se hace eso? No sabemos. Lo que sí es posible advertir es que en este caso es simplemente una salida demagógica y populista que te dice que el poder es del pueblo. El pueblo puro, sólo, sin instituciones y partidos políticos, gobernando. Un paraíso que nadie había prometido como hoy lo hace López Obrador. Una propuesta fantasiosa pero que puede servir para movilizar a sus votantes, que es quizás lo único que busca. Pero me temo que también como el Plan B, este nuevo plan va a fracasar.

*- El autor es analista político.