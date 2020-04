Ahora que tenemos tiempo

Al parecer esta cuarentena se va a alargar un poco más, así que tenemos tiempo para asegurar algunas cosas ya que “la operación” está suspendida por la emergencia sanitaria. Aquí le dejo algunas ideas de las que se puede hacer cargo y aprovechar este tiempo.

Del sistema de la empresa, ¿el famoso ERP, funciona? ¿necesita actualizarlo? hoy es un buen momento para analizar la situación. Una de las cosas que no recomiendo es hacer el sistema a medida, muchas empresas deciden desarrollar in house, invariablemente va a dar problemas -es lo que yo he visto- las empresas necesitan concentrarse en su core business y dejar el desarrollo a los desarrolladores, a las empresas que tienen años y miles de recursos invertidos en ofrecer ERP’s de calidad. Para qué me voy a poner a construir un auto si yo me dedico a repartir (...) Entonces analice qué es lo que su empresa necesita y en función de eso elija el software: Oracle, Odoo, Admintotal, SAP… hay de todos precios y tamaños, averigüe cuál usa su competencia o empresas de su mismo giro de negocios y ponga mucha atención a la implementación que ahí es donde se nos hace bolas el engrudo.

¿No necesita un ERP? empiece entonces con un CRM, que es “el módulo” para gestionar y administrar las relaciones con sus clientes, pruebe SalesForce o Zoho.

Este es el mejor momento de atender las cosas que no podíamos por falta de tiempo, o por no detener la operación. También por ejemplo tiene tiempo de revisar las estrategias comerciales y las de marketing. Parece mentira pero sentarse a hacer la tarea, así con cuaderno en mano, analizar nuestro catálogo de productos y su rentabilidad, hace que descubramos varios hilos negros. En una reunión con un cliente yo le recomendaba que se involucrara más -cuestiona más- fueron mis palabras, generalmente el dueño o director de la empresa está más sensible a los temas administrativos y contables, también es un buen momento para meter las narices en marketing. ¿Qué preguntas hacer?, le dejo algunos ejemplos:

1.- ¿Tenemos los activos digitales asegurados? Esto quiere decir accesos (usuarios y contraseñas) para el sitio web, el hosting, accesos a redes sociales, aproveche y que se los entreguen. Por cierto, también pregunte por su página de Facebook.

2.- ¿Quién tiene acceso como administrador al FanPage? Nadie debe de ser administrador, ¡solo usted! los demás deben de ser editores y generalmente quedan con acceso los ex colaboradores, elimínelos.

3.- Qué redes sociales utilizamos en la empresa? Que le justifiquen el por qué, así usted se familiariza con el tema.

4.- ¿Estamos invirtiendo en Ads? Publicidad en línea, ya sea en redes sociales o en Google, pregunte por la cantidad y sobre todo por la segmentación (características de los clientes, demográficos y temas de interés)

5.- ¿Quién es nuestro buyer persona? Pregunte eso a su equipo de marketing, si no lo tiene determinado entonces como llega a ellos si los desconoce.

Hacer las preguntas correctas hará que aparezcan las respuestas que necesitamos. Si usted no se involucra lo más probable es que no estén dando resultados, porque el marketing es sentido común y generalmente nos ponemos muy creativos descuidando la rentabilidad. ¿Cuánto cuesta cada clic? ¿Qué pasa con el cliente prospecto (que hizo clic), le vendimos o no?, en realidad lo que usted está cuestionando es el funnel de captación de leads, el funnel de ventas y lo esta midiendo con el LCR, lead conversion rate. Usted pregunte y tenga la paciencia de escuchar. Búsqueme los jueves en la tarde, estoy transmitiendo en vivo con temas de negocios y marketing para ayudar a pasar esta contingencia, ahí lo espero. Cuídese y cuide a los suyos.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias