Adiós a los ‘pepos’

Creada al inicio de la década del 2000, fue la corporación élite de los gobiernos panistas, desde Eugenio Elorduy Walther hasta Francisco Arturo Vega de Lamadrid, conocido como “Kiko”.

Pero así como llegó repentinamente en aquellos tiempos, la Policía Estatal Preventiva (PEP) ha sido declarada desaparecida con efecto a partir del 24 de octubre pasado, cuando entró en vigor la reforma constitucional que crea la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con las reformas que crearon la nueva dependencia general, esta tendrá atribuciones de seguridad pública, a través del organismo que la ley determine.

Y mientras tanto, la PEP se declara desaparecida y en un término de seis meses, a partir de que fue publicada la reforma constitucional, “la Fiscalía General deberá instrumentar un programa de depuración para los elementos de dicha corporación que quieran formar parte de la nueva corporación”.

Es así como desde esta semana el personal de la PEP, conocido popularmente como “pepos”, se encuentra prácticamente en el limbo, puesto que legalmente no existe.

Desde su creación hasta su desaparición, la PEP tuvo aciertos y desaciertos, hubo acciones buenas por parte de su personal, pero también algunas aberrantes, como la comisión de secuestros y asesinatos.

Los gobernadores panistas la consideraban el cuerpo élite en la Entidad pero finalmente le dieron la puntilla.

También, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha sido declarada desaparecida, aunque los trabajadores de esta que formen parte de la Fiscalía General del Estado mantendrán sus derechos laborales en los términos del régimen laboral bajo el cual fueron contratados.

Termina así la historia de la PEP y la SSPE, que vivieron únicamente bajo las administraciones azules de Elorduy Walther, José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega de Lamadrid.

Elección roja

Dicen que tremenda exhibida fue la que se puso el delegado del CEN del PRI, Eruviel Alonso Que, durante la conferencia que ofreció este martes en la capital del Estado para anunciar la convocatoria para las elecciones a nuevo dirigente del PRI en Baja California y aunque quiso vender que las elecciones serían democráticas, los pocos priistas que quedan se quejaron duramente de los fallos en emitir una elección abierta.

De acuerdo con los propios priistas, en el padrón no depurado del PRI BC hay alrededor de 191 mil personas, sin embargo, ese padrón no se depura desde inicios de la década, así que personajes que desde hace tiempo como David Saúl Guakil o Mario Escobedo ya dejaron de ser priistas o los de reciente renuncia como Fernando Castro Trenti o Nancy Sánchez podrían votar en las elecciones del PRI.

Sin embargo, hay priistas que aún se han mantenido en el partido pero que por alguna extraña razón no se encuentran en el padrón como es el ingeniero Jorge Hank Rhon, el ex dirigente Julio Felipe García Muñoz o algunos ex dirigentes que siguen en las filas del rojo pero que no podrán votar.

De acuerdo con los más optimistas en la elección “democrática” del PRI se espera que participen máximo el 1% o 2% del listado, es decir entre 2 mil y 3 mil rojos, al parecer, insisten los rojos, esta será la única acción que ejecute el delegado que le gusta andar pidiendo fiado, exhibir lo raquítico que está quedando el PRI en Baja California, será interesante escuchar las excusas que da el delegado ante el CEN luego del inminente fracaso que se espera haya en las próximas elecciones del tricolor.