A lo largo de la historia, las infraestructuras del agua se han mostrado como un gran indicador al respecto. Una sociedad que domina el agua es una sociedad desarrollada. Una sociedad sin agua es una sociedad en camino de desaparecer. En México se han construido una buena cantidad de acueductos, acueductos para la ciudad, acueductos para el riego, acueductos para la posterior generación de energía, etcétera, pero sólo los que tienen arquería son visibles a los ojos del público, de los más importantes se pueden mencionar al acueducto de Querétaro, es una monumental edificación actualmente de 74 arcos que alcanzan una altura promedio de 28.5 m y una longitud de 1,280 m. Este acueducto es símbolo de la ciudad de Querétaro, una de las más grandes arquerías de México. El acueducto El Saucillo es un puente caminero y acueducto construido entre 1732-1738 en el municipio de Huichapan en el Estado de Hidalgo. El acueducto del Padre Tembleque o acueducto de Tembleque, es la obra de ingeniería hidráulica más importante, con 45 kilómetros de longitud construida durante el virreinato de la Nueva España en el continente americano; tuvo la finalidad de conducir agua a los pueblos de Otumba y Zempoala, en el Estado de México, así como a otras poblaciones ubicadas en su trayecto. El acueducto de Morelia es uno de los acueductos más bellos e importantes de México localizado en la ciudad conocida entonces como Valladolid, y ahora como Morelia, Michoacán. Levantado durante el periodo colonial y en Guadalajara, el oficialmente llamado “Puente-Canal Porfirio Díaz”, que actualmente cruza la Avenida Montevideo en su intersección con la Avenida. Pablo Casals, en la colonia Providencia de esta ciudad. Los acueductos y su infraestructura, se hacen necesarios cuando la ubicación de la ciudad no resuelve por sí misma la dotación de agua suficiente y es necesario traerla por medio de uno o varios acueductos. Uno de los más recientes acueductos del país es el Acueducto Río Colorado Tijuana. Su construcción se inició en el año de 1975, pero entra en operación en el año de 1982. Las pruebas fueron en un principio, solo con un equipo, pero fue hasta 1985 cuando comenzó la operación completa, cumpliendo con la finalidad de abastecer de agua a las ciudades de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito. Las instalaciones del Acueducto Río Colorado inician con el Canal Alimentador que se abastece del Distrito de Riego No. 14 del Río Colorado del Valle de Mexicali, atraviesa el desierto, sube las montañas de la Rumorosa y por gravedad entrega el agua en la Presa "El Carrizo". Continúa por gravedad a la Potabilizadora "El Florido"; y de ahí; alimenta la Red de Tijuana por medio de dos Líneas: una al "Tanque Mesa de Otay" y otra al "Tanque Aguaje de la Tuna". Desde el inicio de operaciones se han suministrado más de tres mil millones de m3 de agua que ha permitido un abastecimiento seguro y confiable a la zona costa, siendo esta importante obra determinada como estratégica y de seguridad nacional. Se han hecho varios intentos para no depender del suministro de agua a través del mencionado acueducto, recientemente y de un plumazo se canceló una APP con la cual se construiría una planta desaladora que aportaría 4 m3/seg, que permitiría un desarrollo económico y urbano en la costa de Baja California con todo su potencial turístico y de vivienda. Lo sucedido en los últimos días no tiene antecedente en la historia de los acueductos del mundo, les cortaron el suministro de energía eléctrica por falta de pago, provocando que se deje de enviar agua a través del acueducto. Machetazo al caballo de espadas, el gobierno del estado al fin sintió lo que sintieron los empresarios cuando sin ningún aviso, negociación o explicación técnica cuando los organismos operadores del agua retiraron los medidores de agua, dejando sin el vital líquido a las empresas en plena pandemia de Covid. La vida es una cantina, nadie se va sin pagar la cuenta. *- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana