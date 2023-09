Aclaración de depósitos en efectivo

La actividad de un pueblo está en proporción con los impuestos que paga. Mas puesto que la felicidad humana consiste en un justo medio entre el ocio y la actividad, he ahí por qué los impuestos no deben ser excesivos - Ferdinando Galiani

Los bancos tienen la obligación de proporcionar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la información de los depósitos en efectivo de los cuentahabientes cuando acumulan más de 15,000 pesos. Esto lo establece el artículo 55, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR).

Pero, qué pasaría si los depósitos en efectivo en las cuentas de una persona suman menos de 15,000 pesos, en tal caso, los bancos no reportan los depósitos en efectivo menores a 15,000 pesos

Por lo que, las instituciones del sistema financiero no tienen la obligación de informar periódicamente los depósitos en efectivo que sean menores a 15,000 pesos.

Sin embargo, los depósitos que acumulen 15,000 pesos más 1 deben ser informados por las instituciones financieras.

Los 15,000 pesos se acumulan de las diferentes cuentas en un mismo banco

Algunas personas tienen distintas cuentas o tarjetas en un mismo banco, y creen que si no depositan más de 15,000 pesos en efectivo en cada cuenta o tarjeta no serán reportadas al SAT, pero esto no es así.

Por señalar un ejemplo, si una persona tiene 15 servicios abiertos en el banco y en el mes hace movimientos de 1,000 pesos en cada uno. Algunas personas pensaran que no acumuló los 15,000 pesos, pero si son en diferentes cuentas bancarias de una misma institución financiera por su puesto que el banco está obligado a informar, si la persona hace movimientos en efectivo menores a 15,000 pesos, no aparecerá en esa declaración informativa, siempre que se tomen en cuenta los movimientos en todos sus servicios de un mismo banco, Esto no aplicaría si los movimientos se realizan en diferentes instituciones bancarias todo dependerá de los servicios y movimiento que se realicen en cada una de las instituciones financieras.

Los bancos proporcionan la información de los depósitos en efectivo de manera anual, sin embargo, actualmente los bancos tienen la obligación de reportar por cada mes del año en curso que corresponda.

El procedimiento para la declaración mensual de los depósitos en efectivo, va conforme a lo siguiente:

1,. La “Declaración informativa de depósitos en efectivo”, debe ser publicada en el portal del SAT.

2.- Para el ejercicio 2023, los contribuyentes (obligados) presentarán la declaración informativa de depósitos en efectivo por cada mes del ejercicio.

3.- Tratándose de la información correspondiente al ejercicio fiscal 2022 y anteriores, la misma deberá presentarse mediante la “Declaración informativa de depósitos en efectivo”.