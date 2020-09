Abusos policiales en Rosarito

Constantemente las redes sociales arden con denuncias de presuntos abusos policiacos en Rosarito, pero cuando se trata de la ex pareja de la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, Mario Serrano Monzón, la cosa toma otra dimensión y no queda más que decir, sálvese quien pueda.

Serrano Monzón publicó en su cuenta de Facebook lo siguiente: “Pinche policía municipal aparte de ardido pendejo, casi me quiebra las muñecas al ponerme las esposas por ‘pasarme un alto’, acá en Primo Tapia justo a la medianoche frente a la delegación” (sic), esto seguido de una fotografía de su mano donde muestra las marcas de las esposas.

Por supuesto, los mensajes de solidaridad no se hicieron esperar, pero sobre todo aquellos que le pidieron denunciar el incidente, pues a decir de él, en uno de sus comentarios, los policías “se pusieron bien locos”.

Hasta el momento la denuncia no ha sido presentada ante Sindicatura, las razones se desconocen, lo que sí es cierto es que con el presunto abuso cometido contra el padre de la hija de la Alcaldesa, queda al descubierto el clima que reina en la corporación que desafortunadamente ha destacado por denuncias de corrupción y abuso de poder, que se repiten a diario sin que haya consecuencias.

Labor Day

Este fin de semana en el que nuestros vecinos conmemoran el Labor Day, tradicionalmente muchos acuden a pasarlo en la Zona Costa.

Aunque ya existe la apertura de restaurantes y algunos bares que se disfrazan de bares, las playas siguen cerradas la mayor parte del tiempo.

Aunque claro, hay hoteles y condominios que están haciendo su agosto pues son la única manera en que se puede estar en las playas que son privadas.

Habrá ver qué operativos sanitarios realizan autoridades de Tijuana, Rosarito y Ensenada y que este tipo de actividades no traigan aumento en casos de coronavirus.

Desinterés municipal en Consejo de la judicatura

El Congreso del Estado que preside Julio César Vázquez Castillo declaró procedente la reforma que desaparece el Consejo de la Judicatura luego de que tres de los cinco municipios del estado ignoraran la votación en los cabildos.

Sólo los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada votaron el documento enviado por el Congreso del Estado; el cabildo encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda y el de Ensenada lo aprobaron por mayoría, mientras que el municipio de Tecate votó en contra.

Los municipios que decidieron no votar la reforma fueron Playas de Rosarito y Tijuana.

Al ser una reforma que modifica la Constitución Política de Baja California, se requería la aprobación de 3 de los 5 municipios, pero al no realizar la votación en el tiempo establecido el cual venció ayer, el Congreso de Baja se da por entendido de que dichos ayuntamientos que no votaron no tienen objeción y se manda a publicar.

Con el cambio también se crea la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual ejercerá las atribuciones de administración, disciplina y control de la carrera judicial y además da poder al Gobernador en turno de proponer una terna

para ocupar el cargo de magistrado del Poder Judicial, y el Congreso el encargado de realizar el nombramiento.

Una vez publicada la reforma en el Periódico Oficial del Estado, la reforma entrará en vigor en 60 días.

El presidente del Poder Judicial en el Estado, Jorge Ignacio Pérez Castañeda ya había señalado que este tema se iría a los tribunales por lo que habrá que esperar qué determinan las autoridades en la materia.