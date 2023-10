Abundan suspirantes en Rosarito

No por mucho madrugar, amanece más temprano, pero en Rosarito algunos suspirantes por la candidatura morenista a la alcaldía ya empezaron a prender sus veladoras y echarle la carne al asador, aunque todavía faltan algunos meses para que inicie el proceso de selección.

Según se comenta, ya se están llevando a cabo algunas encuestas para que, de una vez por todas, la larga lista se vaya depurando, pues hay más de una decena de funcionarios que levantaron la mano y que se creen con posibilidades de avanzar en la selección.

Los nombres que más se escuchan son los de Daniel Gutiérrez, actual subsecretario de Gobierno del Estado, quien desde hace ya algún tiempo comenzó con reuniones con diferentes grupos organizados, sobre todo de empresarios locales y varias lideresas de colonias, para ir marcando la ruta a seguir.

Le siguen la diputada Rocío Adame y Rosina del Villar, secretaria de Honestidad y Función Pública, quien también fue diputada por el Distrito 15.

Fidel Mogollón, secretario de Derechos Humanos y Sociales del Comité Ejecutivo Estatal, también está haciendo su lucha por lo que anda a toda marcha creando comités de vecinos para demostrar su fuerza, que quién sabe si le alcance, ya que en las pasadas elecciones apenas logró ser suplente del regidor Miguel Ángel Moreno.

Por supuesto, también hay apuntados funcionarios del Gobierno Municipal, entre ellos el Secretario General, José Luis Alcalá, el Tesorero Manuel Zermeño, el Síndico Jaime Ibarra y al menos otros siete que están en la lista.

Así que las redes sociales ya empiezan a inundarse con imágenes de los suspirantes, pero seguramente muchos de ellos no llegarán ni a la primera base.

PREPARAN PROYECTO

Fue en enero de 2023 cuando Luis Manuel Elizondo tomó las riendas del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, teniendo como directora a Karelia García Solano y ahora están en la búsqueda de la consolidación de un proyecto de crecimiento de la ciudad.

Luis Manuel Elizondo y su equipo estarían presentando el próximo martes un proyecto que busca que la ciudad tenga un crecimiento en todos los ámbitos, incluyendo el involucramiento de todos los sectores de la sociedad.

Entre los puntos que destaca el presidente del consejo empresarial es el trabajo en materia de seguridad, como eje principal para poder brindar más y mejores condiciones a los ciudadanos de Mexicali.

Un punto que destaca el Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali es que más organismos se han unido al consejo para ser ya más de 15 organizaciones; sin duda será interesante conocer el proyecto, principalmente porque busca la participación de todos los sectores, no solo del gobierno para lograr que en Mexicali se tengan mejores oportunidades en los próximos años.

MANO DURA

El ayuntamiento de Mexicali parece tendrá mano dura contra quienes incumplan con la nueva ley de alcoholes en las que el principal cambio está en las medidas de seguridad que deberán tener los antros y bares del Estado.

Tras las desapariciones forzadas en los centros nocturnos, los poderes ejecutivo y legislativo se unieron para modificar la ley e implementar medidas de seguridad más estrictas para beneficio de los que asisten a dichos lugares.

Pues en Mexicali, la alcaldesa Norma Bustamante Martínez dio a conocer que al momento sólo el 33% de los lugares que deben capacitar a su personal de seguridad lo han hecho, por lo que durante las revisiones el que siga sin cumplir será multado. Pero esto no quedó ahí ya que puntualizó la alcaldesa que en caso de no pagar las multas, los permisos para la venta de alcohol en el 2024 no serán autorizados, así que si quieren seguir operando deberán cumplir con la nueva reglamentación. Ante esto los centros nocturnos tendrán que buscar plazos con la autoridad en lo que capacitan a su personal, de lo contrario vendrá multa tras multa; lo que sí hay que decir es que la autoridad municipal retrasó bastante tiempo la aplicación del reglamento pero parece que este ya se agotó.