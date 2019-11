Abono a burócratas

Luego de una reunión entre el sindicato de burócratas y el gobierno de Jaime Bonilla Valdez el pasado miércoles, ayer el sindicato de burócratas informó a los jubilados y pensionados que será el lunes cuando se les realice el primer abono de poco más del 30%.



La deuda en el Estado a la burocracia jubilada asciende a los 235 millones de pesos por el mes de octubre, la cual no fue pagada por el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.



El Gobierno estatal se encuentra realizando convenios de pago, e incluso el Gobernador del Estado ya señaló que a los primeros que se les pagará son los burócratas y magisterio, para posteriormente pasar a los proveedores, quienes tendrían que esperarse hasta enero, ya que se salden las deudas con los jubilados, pensionados y los maestros.



Piden espacios

Integrantes del Colegio de Mujeres Profesionales del Derecho de Ensenada, que preside Eva Covarrubias Vázquez, estuvieron ayer en la capital del Estado, para hacer una visita a la diputada Miriam Cano.



Ante la legisladora, las profesionistas le hicieron entrega del posicionamiento de la agrupación, relacionado con la falta de paridad de género en la recién creada Fiscalía General del Estado (FGE), donde firma como titular Guillermo Ruiz Hernández.



Las abogadas pidieron a la diputada Cano ser la portavoz de ese malestar ante el fiscal general.



En la recién estrenada dependencia, las abogadas consideran se ha dado "discriminación" hacia el género femenino en la contratación del personal para los cargos públicos de primero y segundo nivel.



Como mujeres consideran que las hacen a un lado por lo que debe haber paridad de género y espacios en la Fiscalía, porque hay abogadas capacitadas para ocuparlos.

Un dato curioso comentado en el posicionamiento de las jurisconsultas, es que en la FGE no ven la paridad, pero en otras áreas de la nueva administración sí se ha dado.



Bases panistas

El Gobierno del Estado aún no se ha podido pintar de guinda por completo y es que además de que invitaron a ex priistas y ex panistas, ahí quedan colados.



Resulta que en los años y años que el panismo estuvo gobernando pues aprovecharon para ir basificando y llenando de sus seguidores las oficinas.



Por cierto, justo antes de salir Kiko Vega, mientras se hablaba de posibles basificaciones en la Cespt, donde al parecer no ocurrió, pues aprovecharon en otras áreas para dejar a sus protegidos.



Resulta que le dieron base a quien era fotógrafa de "Kiko" Vega en Zona Costa, Cinthya Saavedra, cuyo mérito era que el gober saliera guapo en las imágenes.



Entonces ahora al llegar el nuevo departamento de Comunicación se encontraron con eso, claro que para que no se notara, antes de irse, al parecer la mandaron a otra área medio escondidilla.



Comentan que al parecer otras dos mujeres apadrinadas desde la Secretaría Particular en Tijuana también tienen sus bases y claro, seguramente habrá otras que amarraron antes de que se fuera "Kiko".



Eso sin contar a los que ya tienen años ahí viviendo del presupuesto. Así que pues será incómodo para los nuevos tener trabajando para ellos gente que les tiraba en redes sociales y ahora les sonríe.



Presentará libro

Este día, Carlos Barboza Castillo presentará el libro “Nociones históricas del derecho electoral en México”.



El libro trata de la evolución histórica, cómo eran los métodos selectivos en el México prehispánica y luego con la llegada de los españoles, para posteriormente analizar las instituciones políticas creadas en la independencia, reforma y revolución.



Comentan que algo importante de la publicación es que es el primer libro en su tipo escrito con lenguaje incluyente, no sexista.



La presentación será a las 16:30 horas en la sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana.



Por cierto, dicen que a la misma vendrá el propio Miguel Ángel Porrúa, pues es la propia editorial Porrúa la que lo edita.



Aunque la presentación oficial es hoy, ayer ya fue presentado ante cuerpo académico y estudiantes de la Facultad de Derecho de la UABC.



Barboza Castillo es militante priista, fue líder municipal del partido, fue regidor, director de Gobierno municipal, diputado local, entre otros.



Además, desde hace años también es profesor y ha escrito otras publicaciones.