Aaron,Mantle y Pujols no pudieron sacar 60

-o-o-oLa Pregunta de la Semana.- Yohei Ohtani, con 37 jonrones en los primeros 100 juegos de esta temporada, va, según ese promedio, para 60 exactos. ¿Cuántos han logrado disparar 60 cuadrangulares o más en una campaña y quiénes son? La Respuesta.- Son cinco…: Babe Ruth, 60 en 1927; Roger Maris, 61, 34 años después, en 1961; Mark McGwire, 70, 37 años después, en 1998, más 65 en 1999; Sammy Sosa, 66 en 1998; 63 en 1999 y 64 en 2001; y Barry Bonds, 73 en 2001. Los difíciles 60 jonrones.- Esteroides o no, sonar 60 jonrones en una temporada es, evidentemente, una empresa muy difícil.

Podrían atestiguarlo tres poderosos bateadores que se quedaron cortos. Hank Aaron disparó 755 en su carrera, pero su mayor número en una temporada fueron 45 en 1962; se supone que Mickey Mantle hubiera sobrepasado la cifra en 1961, pero las lesiones lo redujeron a 54; y Albert Pujols, con 675 jonrones en su vida de bigleaguer, no ha podido sacar más de 49 en una temporada, la de 2006. Esteroides o no.- Si quieres ver más difícil aún la hazaña de sacar 60 jonrones, recuerda que solo dos de los cinco, no han sido señalados como consumidores de esteroides, el Babe y Maris.

Pero con o sin esteroides, con las manos de los pitchers embadurnadas de porquerías o no, con los lanzadores tirando a 100 millas por hora o no, lo cierto es que, en 150 años de Grandes Ligas, hay solo cinco que han podido violar las bardas 60 veces en una temporada.

bla, blá de Stanton.- El último que ha amenazado con alcanzar las cinco docenas de estacazos cuádruples, ha sido Giancarlo Stanton, quien en 2017, con los Marlins, saco 59 pelotas. Pero tal número le ha hecho más mal que bien, porque se ha dedicado ha hablar mucho de su poder, que ha desaparecido casi por completo. Por eso su nuevo equipo, los Yankees, se considera defraudado por él. Este año ha disparado solo 17 jonrones.

Los difíciles 50.- Ahora, ¿las temporadas de 50 jonrones, son mucho más fáciles que las de 60?

“Mucho más”, no. Solo algo, si lo mides a través de los protagonistas. Porque, además de los cinco con 60 y más, apenas 34 han despachado 50 cuadrangulares en una campaña. El último, Pete Alonso (Mets), 53 en 2019.

