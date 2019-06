A un año del triunfo de AMLO

El próximo uno de julio se cumplirá un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República por Morena, con un abrumador porcentaje de mexicanos que acudieron a las urnas a emitir su voto por él.

Decía que en ese momento iniciaba la Cuarta Transformación de México, pero no fue así, el entonces presidente Enrique Peña Nieto empezó a ajustar sus cuentas para la próxima entrega de estafeta al candidato triunfador, le quedaban unos cuantos meses y no podía hacer más que ajustar cuentas para que no lo agarrara, López Obrador, con alguna movida chueca.

Claro que se llevó entre las patas a varios gobiernos estatales porque les quitó el dinero proveniente de los sobrantes y que durante cinco años, los gobernadores, habían contado con eso, pero no fue así, había que cuadrar los libros de contabilidad.

Se formó el gabinete de personajes viejos como Manuel Bartlett Díaz, de 83 años de edad, si muchas millas recorridas en la política mexicana, sobre todo en el PRI, ahora convertido en morenista y director de la Comisión Federal de Electricidad, ya a estas alturas, envuelta en varios escándalos.

Un año del anhelado triunfo de López Obrador, tres elecciones y como dice el dicho “la tercera es la vencida” y así fue, la tercera participación y con la creación de su partido a modo, Morena, que dicen que no es partido, es movimiento, pero ganó y bien.

Llegó la fecha de asumir su cargo como Presidente de México y allí mismo, frente a Peña Nieto, le empezó a reclamar y acusar de muchas cosas que hizo y que con la 4T iban a desaparecer. Lo está haciendo, pero llevándose entre las patas a grupos sociales que han ayudado a las personas más desprotegidas.

A un año las promesas de regalar dinero se están cumpliendo, pero no solo para los mexicanos jóvenes o mayores de 68 años, sino también ha prometido a El Salvador que con la venta del avión presidencial de Peña, enviará a ese país más de 100 millones de dólares para crear programas y apoyar a los salvadoreños para que no quieran emigrar a los Estados Unidos. Mientras, cientos de comunidades en nuestro país sufriendo el abandono oficial.

Uno de los puntos que dijo que iba a combatir una vez que asumiera la Presidencia era la inseguridad, la violencia, los crímenes, la desigualdad, etc., los homicidios violentos han aumentado, claro, es culpa del otro gobierno; la creación de empleos en mayo de este año cayó un 88% según datos del IMSS, aunque él tiene otra cifras.

Ya lograron los de la CNTE una reforma o contrarreforma, diría yo, a modo, sí, amigos lectores, más de 500 maestros que habían sido cesados volverán a cobrar, no sabemos si van a dar clases o no, pero de que van a cobrar van a cobrar.

Su aeropuerto de Santa Lucía parado por la resolución de un juez; la recién creada Guardia Nacional deteniendo (perdón, rescatando) a migrantes en las fronteras Sur y Norte, por instrucciones de Donald Trump. Ha pasado un año del triunfo y todavía no veo claro el rumbo de la nación, insisto, no estoy en contra de López Obrador, pero mi labor es señalar lo que a mi juicio, bueno o malo, está errando, quisiera equivocarme. Si quiere celebrar, váyase a la Ciudad de México, el lunes habrá bailongo en el Zócalo.

* El autor es periodista independiente.