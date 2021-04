A reportarse

La próxima semana abren los campos de entrenamiento de los clubes de la Liga Mexicana de Beisbol, de cara a la temporada 2021, que inicia el mes de mayo.

Aumentó el nivel de la Liga Amateur de Tijuana con la presencia de peloteros de la LMB, que tendrán que reportarse a sus equipos y el domingo de enfrente pudiera ser su despedida de los campos de Otay.

Con Toros de Tijuana tendrán que reportarse Isaac Rodríguez y Manny Barreda, que jugaron con Royals y Ricky Álvarez, que defendió la franela de Venados.

También el lanzador Jesús Pirela, que aceptó la invitación de Maylo Peña para soltarla con Cardenales, que han sido los monarcas en las dos últimas temporadas del circuito colorado. Por cierto, la directiva de los astados tendrá este viernes una rueda de prensa virtual, en la que darán a conocer datos y detalles de la pretemporada, que incluye juegos en Monclova, casa de los campeones defensores Acereros del Norte, Saraperos de Saltillo y Tecolotes de Los Dos Laredos, clubes que veremos en el Estadio Chevron en la temporada regular.

Luis Juárez, el Pepón, tiene que reportar a Yucatán, con los Leones y Juan Apodaca, que conectó estacazo de circuito entero para los Toros, lo hará con Saraperos.

Carlos Mendivil, que jugó la receptoría para Royals, irá a Guadalajara, con los Mariachis y ese mismo destino, la Perla de Occidente, es el de Alex Tovalín y Troy Cruz, lanzadores de Guerreros, que han conseguido dos triunfos en otras tantas salidas que han tenido en el torneo que el circuito rojo dedica a Clemente Rincón.

Clemente, uno de los patrocinadores de Venados, al arranque del torneo, no se aguantó las ganas y registró a San Ysidro Imprenta en el torneo, convirtiéndose en el equipo número trece, coordinándose en la dirección del conjunto con Eduardo Robles y Óscar Robles, el manejador del año en la campaña anterior del béisbol invernal de la Liga Mexicana del Pacífico.

Mañana pudiera ser el último partido que juegue en Tijuana, para Royals, el jardinero Jesús Fabela, ya que tiene que presentarse a los entrenamientos de los Diablos Rojos del México.

Otros peloteros que tienen que reportar con sus respectivos equipos son Kevin Zamudio, Ismael Moreno, Jorge Flores y José del Palacio, que en un tiempo vistió la franela de Toros de Tijuana.

Con todos los peloteros que llegaron a la Liga Amateur, el circuito colorado no tendría problema para ganar el cetro estatal de Primera Fuerza, pero resulta que la Federación Mexicana de Béisbol canceló, por ahora, todos los eventos nacionales y ya no habrá nada después del torneo local, hasta nuevo aviso. Cierto que los profesionales le dieron un extra a los seguidores del circuito rojo, que seguirá con un alto nivel de competencia, como ha sido tradición, ya que los equipos están bien armados. Cuando apuntamos de los tremendos equipos que antes militaron en la Liga Amateur, omitimos a Rancho Nuevo, en sus filas con mucho talento, de lo mejor que había en la pelota local. La noche del viernes estrenarán las lámparas del campo Luis García con el encuentro entre Bucaneros y Baja Gas and Oil, correspondiente a la Liga Juvenil Amateur.

Bucaneros tiene como timonel a Donald Cañedo, quien pudiera integrarse al cuerpo técnico de Benjamín Gil, quien dirigirá a los Mariachis en la Liga Mexicana.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes y hasta aquí los dejamos…por hoy, la tercera ola del covid, que están anunciando, se puede evitar si nos quedamos en casa, con constante aseo de mano y aplicación de gel antibacterial, pero si tienen que salir a la calle, usen cubreboca y guarden la sana distancia.