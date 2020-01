¿A quién le echamos la culpa?

El 10 de enero del presente año, a las 8:20 am, un joven de 12 años (algunos aún lo catalogan como niño) generó un tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón (su escuela primaria), el menor usaba una playera del videojuego “Natural Selection”, el saldo, seis heridos y dos muertos, entre ellos el mismo chico que momentos antes les había dicho a sus compañeros “hoy es el día”.

De inmediato se culpó a los videojuegos del suceso, pasaron los días y se empezó a desmembrar una maraña difícil de entender, entre las actividades ilícitas de sus familiares, hasta la trágica muerte de la madre del pequeño. En las redes se abrió un gran debate sobre quién es el responsable de que una criatura que apenas dejaba de ser un niño generara dicha tragedia. ¿De quién es la culpa?

1. Los videojuegos

Si bien, pudiera ser la salida fácil, no podemos dejar de señalarlos como un detonante para la violencia; y es que los videojuegos son el factor más cercano que tenemos a la violencia, cualquiera con conexión a Internet se puede meter a una página donde puede simular ser un homicida, un genocida o cosas peores, hoy en día los videojuegos son tan detallistas que el uso de armas y otro tipo de estrategias para generar violencia están al alcance de un click, que no podemos dejarlos fuera de la ecuación o díganme ¿qué es lo que hacen sus hijos todo el día en el Minecraft que no sea solo destrucción o violencia?

Hay videojuegos que literal uno necesita ser un asesino serial, un tirano, un terrorista o un sicópata para superar los niveles y otros que lo hacen por placer; pero eso no hace únicamente que un niño decida un día salir a matar a sus compañeros, si no, habría matazones todos los días.

2. El entorno

Todos los días en las noticias, en las redes, en las pláticas de los propios pequeños se habla de la violencia y la apología del delito, ya es común ver cómo los niños juegan a los secuestradores, al narco y los sicarios, a ser tipos violentos y aspirar ser uno de ellos, pues es el pan de cada día, en la colonia se habla de la venta de drogas, de los degollados, de la violencia que está en cada rincón del país, hoy ya son cada vez menos los menores que se sorprenden con noticias que a nosotros como niños nos hubieran traumatizado. Pero tampoco es lo único.

3. La vida personal

Algunas versiones apuntan que el niño sufría bullying en su escuela, incluso de propios maestros, que tenía una vida caótica, poniendo como ejemplo la muerte violenta de su madre y la vida delincuencial de sus familiares, en efecto, también influye mucho la historia personal de cada uno de los pequeños pero en un México tan violento y tan lleno de abusivos tampoco es algo que sea exclusivo ni justificante único de la violencia que desató.

4. El cuidado parental

Hoy en día son muy pocos los padres que saben exactamente lo que hacen sus hijos y están al pendiente de aquello que consumen, mucho menos se preocupan de su salud mental y emocional, de saber cómo les impacta todo aquello que sucede a su alrededor, si bien no podemos aislar a nuestros hijos de toda la violencia y otros horrores que suceden en el mundo, sí podemos ayudarlos a que puedan enfrentarlos y procesarlos de una manera adecuada, cada vez son menos los hogares que a la hora de comer o estar en familia se dedican un tiempo para hablar sobre aquello que piensan o sienten, ¿cómo darse cuenta si tu hijo puede ser un potencial agresor si ni siquiera sabes lo que pasa dentro de él?

*- El autor es periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico, además dirige la página http://www.alfredoalvarez.mx