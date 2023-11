¿A qué vino el Presidente tres días?

La noticia fue una verdadera sorpresa para mí. Un Presidente de la República que no hace giras largas por ningún lado del país (y menos de corte internacional) decide venir 3 días a Baja California. ¿A qué? Aún no lo entiendo.

Después de revisar las Noticias y platicar con personas que estuvieron en los eventos, la conclusión a la que llego es que no dijo nada nuevo, no propuso nada diferente a lo que siempre le escuchamos, no inauguró nada, no revisó ningún proyecto para el futuro más allá de lo que estaba en marcha. Nada que no haya dicho o comentado antes en las clásicas mañaneras.

Fue una visita de lugares comunes, haciendo nada, más que gastando dinero en eventos con acarreados, militantes morenistas y con fans que ni siquiera los dejaron acercarse a saludarlo directamente.

Lo repito con todas sus letras, a pesar de que el ex Gobernador Jaime Bonilla lo dijo en su momento y lo repite la actual Gobernadora Marina de Pilar Avila, el Presidente no ha beneficiado especialmente a nuestro estado, a pesar de que se les ha llenado la boca al decir, ambos personajes, que es su “amigo”. Quizás lo sea, pero no ha servido de nada. No se nota en ningún aspecto.

En general, este gobierno centralista, que se queda con el 95% del presupuesto total y reparte entre los 32 estados y sus municipios sólo un 5% del total de su gasto, podría enviarnos -si quisiera- recursos especiales, pero no es así. Por eso me pregunto: ¿que necesidad de invertir tres días de su tiempo para no hablar de los temas importantes y que nos preocupan a los bajacalifornianos: seguridad pública (o inseguridad, como prefieras decirlo), prevención del delito en todas sus vertientes, ataque frontal al tráfico de personas y drogas a Estados Unidos, agua potable y energía para el desarrollo y la diaria convivencia, seguridad jurídica para las empresas, alivio del tráfico en todas nuestras ciudades? No, nada de eso fue “tema”. Una gira de maquillajes, bonitas palabras y no mucho más. Un desperdicio de tiempo para todos, como si los problemas se resolvieran por sí solos. A 10 meses de que termine este gobierno, este, como los anteriores, nos dejaron a la deriva, sin tratarnos mejor que los anteriores y con los problemas reales más grandes que cuando iniciaron.