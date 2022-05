A la orden shorstop estelar de M. Rojas

-o-o-o-oLa Pregunta de la Semana…: Todos los juegos eran diurnos en las Grandes Ligas y en las demás categorías del beisbol. No había alumbrado eléctrico en ningún estadio. El próximo martes 24, hará 87 años que todo eso cambió. ¿Conoces los detalles?

La Respuesta…: En la noche del 24 de mayo de 1935, el Presidente, Franklin Delano Roosevelt, presionó un swich en La Casa Blanca, el cual se supone, prendió los 363 bombillos que habían instalado en Crosley Field, la casa entonces de los Rojos. Los visitantes eran los Phillies, quienes perdieron 2-1. El pitcher ganador, Paúl Derringer, tiró los nueve innings, en 1:35 horas.

El drama de Boston.- Los Medias Rojas llenan Fenway Park en todos los juegos, pero el comienzo del equipo en este 2022 ha sido horrible. Solo superan en la División a los Orioles, porque, con record de 14-21, están a 12 juegos de los líderes Yankees.

Por eso han pensado en poner en el mercado a uno de sus mejores peloteros, el shortstop, Xánder Bogaerts, firmado por 80 millones hasta 2025, con opción de otros 20 millones para 2026.

Bogaerts, estelar a la defensiva, batea para 346, y su promedio al bate en 10 temporadas, es de 291… -o-o-oDe tanto a ver bigleaguers con femeninas clinejitas y melenas teñidas, igual que boxeadores con falditas coloreadas, me animé a usar pantaletas… La que está furiosa es Barbarita, porque se las he quitado, y no me había dado permiso.

-o-o-oLanzador que sobra.- Otro a la orden de quien quiera negociar, es el lanzador zurdo de los Dodgers, ganador del Cy Young, David Price. A los 36 años, sobra en el róster de Los Ángeles, por lo que solo ha aparecido en cinco juegos, como relevista. Y Price llegó a los Dodgers, vía Medias Rojas, en el cambio por Mokie Betts… Culopicosidad de oro.- Los culopicosos, que eligen para el Hall de la Fama vía Guantes de Oro, hubieran elevado a Jim Kaat hace años, porque él gano 16 de esos trofeos. Claro, usaba la marca “Rawlings”. Kaat, de 83 años, quien fuera fino lanzador zurdo, ha sido finalmente elegido para Coopertown por uno de los Comités de Veteranos. Será elevado el domingo 24 de julio… -o-o-o-o“Si tantas personas han visto extraterrestres, ¿por qué no les han hecho fotos ni videos, con el montón de celulares que hay ahora en este mundo”… J.V.Gracias

a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota” en internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos.