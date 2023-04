Donald Trump se creyó inimputable por cuestiones de riqueza e historial político, pero la realidad le resultó adversa y, ahora, está a la espera de que se le lean los cargos por los cuales deberá ser enjuiciado penalmente. La actitud agresiva con la cual desafiaba constantemente al sistema político norteamericano, erigiéndose como el máximo líder, el pleno conocedor de los tejemanejes de la dinámica social de su país, el que dictaba la agenda de discusión y de la práctica gubernamental, el que, finalmente, decía lo que se debía hacer, ahora enfrentará en la corte a quienes lo acusan de, al menos, 30 cargos penales.

El denominado oficialmente New York District Attorney, William Greg, quien es el primer afroamericano en ocupar ese cargo, acusa a Trump de haberle pagado secretamente 130 mil dólares a una mujer de nombre, Stormy Daniels, para que no hiciera público que ella y Trump, tuvieron una relación amorosa. A esto le agregan acusaciones de fraude fiscal, que tienen repercusiones penales, o sea, encarcelamiento en caso de ser encontrado culpable. Entre otros asuntos, no reportó ni pagó impuestos sobre las compensaciones otorgadas a altos ejecutivos de sus empresas. El documento que contiene los cargos por los cuales se le enjuiciará, permanece en un sobre cerrado, en espera de que se le lea cuando, voluntariamente o tras ser aprehendido, se presente a la corte este próximo martes. Ese día será, además, fichado como trasgresor de la ley, o delincuente. Se le esposará, se le tomarán fotografías de frente y de perfil, se tomarán la huellas digitales y se guardarán en los archivos penales.

Trump tiene pendientes varias investigaciones y posibles juicios penales, por abusos y violaciones sexuales entre otras, y por los sucesos del 6 de enero del 2021, cuando llamó a los ciudadanos estadounidenses que lo seguían, a que fueran al Capitolio para frenar e impedir la inauguración del período de gobierno de Joe Biden. Por estos hechos ya hay varias personas que han sido encontradas culpables y están cumpliendo condenas penales.

La respuesta de Trump es la que comúnmente ofrece, llena de insultos y calificativos groseros, tratando de denigrar y sin aclarar o tomar posición ante las acusaciones. A Bragg lo ha llamado comunista y animal, y publicó una fotografía donde le propina un batazo en la cabeza, a manera de amenaza de muerte. Desde la semana pasada estuvo anunciando que sería aprehendido, y llamó a sus seguidores a que hicieran marchas de protesta y, de manera irresponsable, aseveró que habría muerte y destrucción potenciales. Este es un claro llamado a la insurrección como una forma de que sea eximido de los cargos. No obstante, no ha surtido efecto, pues los ciudadanos temen ser aprehendidos y terminar con la mala suerte, de los que le creyeron anteriormente.

Haciendo una analogía con nuestra situación en México, vemos que no tenemos la mínima posibilidad de que la impunidad sea detenida. En mi ciudad, dos expresidentes municipales, Javier Urbalejo Cinco y César Moreno Gonzáles de Castilla, que se enriquecieron inexplicablemente, fueron denunciados y no ha sucedido nada. Están siendo protegidos por las autoridades locales y estatales. ¿Así cómo? Vale.