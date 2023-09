A 13 meses del adiós de AMLO

Dio principio al mes de septiembre un asunto político nacional, el quinto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que resaltó los logros obtenidos tras eliminar prácticas de gobiernos anteriores y, según él, eliminando con ello la enorme corrupción que se vivió en gobiernos anteriores del PRI y del PAN.

No se puede negar que hubo una reducción en algunas prácticas administrativas, pero decir que se eliminó a corrupción es mentira vil. Simplemente en el otorgamiento de contratos directos, sin licitación o concurso, es solo un ejemplo.

A 5 años de ascender al Poder Ejecutivo y con el respaldo del 80 por ciento del pueblo mexicano, con todas las instituciones a su cargo y una mayoría de diputados y senadores. Convirtiéndose en el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas del país, se dedicó a recordar que, según él, le habían robado la elección del 2006.

Si se crearon programas de ayuda económica para los “NINIS”, si aquellos jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, muchos siguen igual, otros se han enlistado en el crimen organizado como sicarios, cobradores de piso, vendedores de drogas o han muerto. Ni una cifra dijo Andrés Manuel sobre cuántos jóvenes han arrancado de los Cárteles, allí podría decirse que su programa está funcionando, pero no lo dijo porque ni idea tiene de ello.

Insistió en su discurso en Campeche sobre que en su gobierno no había ejecuciones ni se torturaba, que se respetaban los derechos humanos. También vemos la inmovilidad de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional que siempre llega a constatar sucesos que dejan muertos, nunca llega para proteger a los ciudadanos, es como el Servicio Médico Forense, a contar los muertos.

López Obrador, como en cualquier mañanera, seguía hablando de sus logros, pero jamás habló de sus fracasos como el famoso Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) que vino a sustituir al Seguro Popular, un cambió que fue fracaso total, al grado que tuvo que instrumentar al IMSS para levantar el tiradero, Zoé Robledo encabeza el IMSS-Bienestar en sustitución del Insabi que los mismos diputados de Morena lo desaparecieron.

En este mensaje, López Obrador, hablando de salud, volvió a repetir la idea de crear un enorme almacén, bodega o galerón para tener todas las medicinas habidas y por haber en el mundo, una gran farmacia o distribuidora de medicamentos, para que si en alguna parte del país requiere una solución inyectable o pastillas para salvar una vida, la respuesta se dará en 24 horas. Yo me pregunto ¿por qué no hizo esto desde el principio de su administración? No lo sé, pero si que por falta de medicamentos contra el cáncer murieron niños y mujeres en hospitales, murieron esperando la sustancia que les podía alargar la vida.

También quiere mandar una iniciativa para modificar la designación de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, retornar al siglo XIX, pero se le olvida que no tiene mayoría en las cámaras de diputados y senadores. López Obrador quien será el coordinador de campaña de Morena, por lo que he visto, espera que en el 2024 se logre mayoría de diputados de Morena y sus aliados, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, sin embargo en el 2021 perdió esa mayoría que le pudo haber ayudado a esta puntada de cambios en el Poder Judicial, esto porque no fue un proyecto como otros que viene acarreando desde el 2006. En resumen, el mismo discurso pero en otra sede. Después se fue a pasear en el Tren Maya, bueno un tramo y dijo que hoy empezarían a refinar petróleo: “hoy se va empezar a producir petrolíferos la refinería de Dos Bocas hoy”. Le quedan 13 meses solamente a Andrés Manuel López Obrador.

*El autor es Periodista independiente.