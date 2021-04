65 días en paz entre ciudadanos, por favor

Anteayer iniciaron las campañas a Gobernador del Estado y Diputados federales y en unos días mas las de Alcaldes y Diputados locales que concluirán con la votación el próximo 6 de junio y la correspondiente emisión de resultados por las autoridades electorales.

Tanto el INE como el IEEBC están haciendo un esfuerzo titánico por planear una elección limpia y cumpliendo toda la reglamentación emitida para ello desde hace mucho por el poder legislativo para evitar la simulación y desacato de los partidos políticos.

Pero de los partidos no podemos esperar mucho, ya sabemos como son. Han permitido y son partícipes de una gran cantidad de basura en la comunicación política y entre emitir tonterías, presentarnos dibujitos hechos “encuestas”, generar campañas negras y proyectar la defensa apasionada por personas reales o por los muchos robots digitales, nos dejan mucho por digerir a los votantes.

Todo, claro, menos presentarnos propuestas reales y realizables. Unas para las que sí alcance el presupuesto sin descuidar los servicios y la viabilidad del país en el mundo. Unas que no sean darnos dinero a todos por todo y para todo y no intenten hacernos creer que esto es verdadero. Quizás para algún ignorante lo sea, pero no debería serlo para la gente pensante.

Por eso tengo una propuesta para los ciudadanos votantes de nuestro país: tengamos 65 días en paz de aquí al día de la elección.

Los políticos solo quieren nuestro voto, nada mas. No quieren mas que nuestra voluntad para cruzar la boleta electoral como ellos lo proyectaron en sus “cálculos políticos”. Nada mas pero nada menos. Por eso no es necesario que nos desgastemos en una defensa apasionada de tal o cual candidato, partido o coalición. Sobre todo pensando en que hay mucho fanático que no reacciona ante ningún razonamiento ni ninguna idea medianamente pensada.

Optemos por lo mas básico. Llevemos la fiesta en paz entre nosotros. A cada campaña negra, gris, o del color que sea, reaccionemos con inteligencia, analizando, desechando lo que no sirve y optando por quedarnos con lo que pudiera ser bueno. ¡nosotros mismos somos los que esparcimos las mentiras! Detengamos eso.

Desde mi punto de vista, todos los políticos nos han fallado, en mayor o menor medida, pero como alguien nos tiene que gobernar, es nuestra obligación ciudadana salir a votar después de escuchar quiénes son, qué han hecho en sus vidas, qué quieren para nuestras ciudades y quién está detrás de ellos (personajes, partidos o intereses).

Tengamos 65 días en tranquilidad entre amigos y que gane el que convenza mas a los habitantes de nuestro hermoso estado y país.

Sé que a muchos nos les convencen las opciones que han escuchado pero de una cosa debemos estar seguros: entre mas abstencionismo haya el día de la elección, entre mas flojera nos dé ir a votar, el único que gana es el partido político que tenga mas dinero para comprarle el voto a quien esté necesitado de quinientos o dos mil pesos para pasar su semana. Es una pena, es una vergüenza que se denigren de esa forma, pero así es.

Disfrutemos el proceso que inicia. Revisemos nuestras opciones. No provoquemos pleitos innecesarios entre nosotros y promovamos que mucha, mucha gente vaya a votar. Es por nuestro país.

* El autor es empresario, turistólogo y un enamorado de su ciudad.