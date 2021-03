5 mitos del ecommerce

He escuchado comentarios como “ya con la venta en línea van a cerrar todas las tiendas”, “el que no vende por internet ya se quedó atrás”, “ahora se compra todo por internet” y no, por eso mi columna de hoy es para aclarar lo que ya se está convirtiendo en mito.

Mito 1. ¿Van a desaparecer las tiendas tal y como las conocemos ahora? la respuesta es: No. Pero tampoco se van a quedar así, lo que yo pienso es que van a evolucionar, hablemos de conceptos, ¿ha escuchado hablar del “showrooming”? es eso que hacemos de ir a la tienda y nos medimos la ropa y después la compramos online. Pero convengamos ¡que vamos a la tienda! ¿por qué? porque es muy difícil sustituir lo tangible, por internet no tocamos texturas, no olemos y creo que necesitamos usar nuestros sentidos para determinar una compra; entonces analizando lo anterior creo que las tiendas tendrá que ocuparse de generar una experiencia interesante para que el cliente quiera seguir yendo.

Mito 2. ¿Todos tenemos que vender en línea? la respuesta es No, no si no se está preparado con un buen ERP, con la logística de ventas y toooodo lo que eso conlleva, además, cómo me preguntó un cliente ¿a que nos estamos enfrentando? refiriéndose a incursionar al e-commerce “a la ignorancia” le respondí. No puedo recomendar vender en línea nada más por moda pero si pensar en trabajar en esa dirección y abrir un canal más de ventas.

Mito 3. “Es muy fácil vender en línea” ¡absolutamente no! lo fácil es configurar el carrito, pero hasta ahí. Pretender realizar transacciones en línea es un tema, no quiero decir complicado pero si es mucho trabajo, imagine, solo piense en una de mis amigas que compra en Zara dos tallas, se mide y devuelve la que no le quedó ¿cuánto pierde la marca con este comportamiento de compra? ¿lo tiene considerado en su costo? ¡seguramente! pero aquí la pregunta ¿usted puede financiarlo?

Mito 4. “Todo mundo compra por internet” uhmmm habría que definir “todo mundo” y siento romperles el corazón pero no, menos en México, aquí algunos números generales: somos mas o menos 80 millones de internautas, esto quiere decir un 65% de la población, si bien es cierto que el comercio electrónico ha crecido muchísimo estos últimos…¿5 años? los internautas que compran en línea representan un 20% (aprox.) de ese 65% haciendo matemáticas… son 16 millones… que corresponden al 13% de la población ¿me sigue? entonces ahí tiene su “todo el mundo”.

Mito 5. “El e-commerce es el futuro” si, pero no aislado. Como lo mencione anteriormente tenemos que trabajar en ese sentido, pero el futuro es la omnicanalidad y la personalización, le explico; el comercio electrónico es un canal más de ventas ¿el principal? tal vez, dependiendo del giro de su negocio, pero lo debe de concebir como un aparte de su estrategia, no excluir los otros canales. La personalización se logra única y exclusivamente con tecnología, herramientas que le permitan gestionar la información de sus clientes y su comportamiento; lo que hoy hace el tendero “buenos días Doña Lupita” se tiene que lograr a gran escala, usted deberá de ser capaz de reconocer a un cliente cuando viene a visitarlo y saber la frecuencia de sus compras, el promedio de su ticket ¡entre más información más oportunidad de que siga comprando!

Antes de pensar en vender en línea, revise si está en condiciones de hacerlo, si necesita escríbame, yo le envío un check list: lo que debe de considerar antes de lanzar su e-commerce. ¡nos vemos!

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.